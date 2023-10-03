 

Дизайнер предостерегла от экономии на строительной бригаде во время ремонта

03.10.2023, 2:30, Новости дня
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Многие допускают критические ошибки при ремонте, которые могут обернуться потерей больших сумм. Дизайнер интерьера Елизавета Агеенко предостерегла россиян от опрометчивой экономии.

Эксперт призвала не нанимать бюджетную строительную бригаду. Такие сотрудники несут ответственность за выполнение разводки отопления, сантехники и электросетей. Некачественное проведение данных работ чревато нарушением техники безопасности. Риск несут непосредственные жильцы квартиры, а также их соседи, передает телеканал “360”.


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