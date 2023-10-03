Сказка о золотой рыбке: как Меган Маркл захотела стать президентом

Пока принц Гарри и по совместительству муж амбициозной американки улетел в Великобританию по делам семейным, находчивая Меган Маркл “наводит коны” в политической сфере Штатов. Эксцентричная особа метит в сенаторы Калифорнии.

До выборов еще далеко – они должны пройти в ноябре 2024 года. Но случился форс-мажор: 28 сентября скончалась конгрессвумен Дайэнн Файнстайн, как пишет RT.

В таком случае по закону штата Калифорнии губернатор назначает замену до проведения выборов.

Еще в 2020 году в американских СМИ ходили слухи о политических амбициях Маркл. Появилась информация, что Меган налаживает связи среди высокопоставленных демократов, – как сообщает телеканал “360”.

Похоже, что предприимчивая супруга принца Гарри не на шутку сообщила всем, что “женщины могут изменить мир”. Все-то было подумали, что добротой. Но, нет, скорее всего, как в случае с Маркл, речь шла о захвате Вселенной.

Ведь стать сенатором – это только начало. Звезда скандалов и хайповых выпадов хочет большего. В американских СМИ сообщают, что ее конечная цель – стать президентом США.

Вот это поворот.

Вспоминается бессмертная “Сказка о золотой рыбке” нашего великого Пушкина. И современную ее смысловую интерпретацию можно было бы выпустить под таким названием: “Как Меган Маркл захотела стать президентом США”.

Быть “вольною дворянкой” похоже Меган Маркл уже не устраивает. Теперь ей хочется стать “владычицей морскою”.

Аппетиты жены принца становятся с каждым разом более внушительными.

И, если предположить, что фантастические планы актрисы смогут воплотиться в жизнь, то мы сможем стать свидетелями довольно забавной ситуации. Только представьте: за столом переговоров в статусе первых лиц государств Меган Маркл и ее любимый свекр.