 

Украинка Анна Асти стала россиянкой

03.10.2023, 0:20, Новости дня
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Артистка тянула с оформлением российского гражданства, так как боялась гонений со стороны украинской власти. По словам Анны Асти, еще тогда, в начале 20-х годов, с границей между Россией и Украиной происходили малопонятные вещи. Учитывая, что в Незалежной у нее осталась семья, к которым она постоянно ездила, певица не делала резких движений, так как боялась лишиться этой возможности.

“Хочу спокойно ездить к маме, обнимать ее”, — объясняла Анна.

В 2021 году Анна Асти дала интервью Ксении Собчак — два года назад певицу устраивало сложившееся положение дел: после свадьбы с бизнесменом Станиславом Юркиным она планировала получить в России вид на жительство, спокойно проживая и работая в стране на основании временного разрешения. Теперь же по вполне понятным причинам усидеть на двух стульях не удастся.

В итоге певица оформила российское гражданство, и теперь проблем в нашей стране иметь не будет. Что стало с ее старым паспортом, история умалчивает, однако, вероятнее всего, от украинского гражданства Анне Асти пришлось отказаться.

Напомним, в начале 2023 года в Сеть просочилась информация о том, что ФНС России закрыло ИП Анна Дзюба (настоящее имя Анны Асти), то есть певица лишилась своего бизнеса в РФ (по крайней мере, на бумаге).


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