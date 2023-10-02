Рупор кремлевской пропаганды: ПТСР у военных

ПТСР военных. Кратко

Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) — тяжёлое психическое состояние, возникающее в результате единичного или повторяющихся событий, оказывающих сверхмощное негативное воздействие на психику индивида. Простыми словами, это тяжелое психическое нарушение.

Чаще всего причинами ПТСР становятся: военные действия (как у солдат, так и у мирных жителей), природные или техногенные катастрофы, террористические акты, пережитое физическое, сексуальное или психологическое насилие, несчастные случаи – например, авария, потеря близкого человека, тяжелое или длительное заболевание. Но хотелось бы остановить более детально на ПТСР и его проявлении именно у военных.

ПТСР у военных это именно та штука, когда шутки про вьетнамские флешбэки перестают быть шутками, а все окружение может напоминать о боевых действиях, даже в тех вещах, которые, казалось бы, невозможно связать с войной или ее любыми проявлениями. И проявляется у ПТСР по-разному.

Кто-то бегает по полю с автоматом, отстреливаясь от невидимого противника, кто-то избивает каждого, кто показался ему подозрительным. Есть случаи, когда только алкоголь помогал забыть кровавые картинки боевых действий.

Одна из историй, связанных с ПТСР у военных.

Бывший военный, который в 18 лет воевал в Чечне. Вернувшись на гражданку, не мог жить без бутылки, потому что только так флешбэки боевых действий не преследовали его. Он выпивал и забывал все, что его тревожило. Трезвый он рассказывал о всем, что потрясло его, не мог спать и часто говорил со своими погибшими товарищами, а пьяный наконец выдыхал и чувствовал облегчение.

St.Varg

https://t.me/notes_veterans/12516 – цинк

Знаю уже как минимум трех знакомых, кто на фронте словили ПТСР разной степени тяжести. После войны, вопросы психологической реабилитации военных будут иметь важное значение, чтобы люди действительно могли вернуться с войны во всех смыслах. Иначе всплеск алкоголизма, суицидов и тому подобного.

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