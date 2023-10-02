Мнение: О возвращающихся «оттуда»… Как выглядит окопная правда?

Как бы ни изгалялась противная сторона мифами о «чёрных пакетах», они — возвращаются. Кто на побывку, кто — по истечении контракта. Не в цинке, не «самоварами», вполне на своих двоих. В поношеном хаки, без аксельбантов и прочей мишуры — совсем не так, как дембеля возвращаются со срочной. И улица по поводу этого не гуляет неделю. И много сложностей будет впереди.

Но — возвращаются.

Один такой сидел на днях у пятиэтажки на лавочке в спальном районе Москвы. Как положено — в зубах сигарета, в ногах — банка пива, во взгляде — тоска. Если бы не пятнистая форма с шевроном «Z» на плече, не отличить от рядового столичного мужичка средних лет, поправляющего #здоровье наутро.

Лексика, впрочем, немного отличалась. Помимо бессвязного мата проскакивали слова «мочить» и «давить» в непосредственной близости от вульгарного обозначения одной национальности. Но то — Москва. Пусть местами не очень культурная, но всё же — #столица.

В регионах, рассказывают, бывает всякое. Один такой вернулся с бешеными для своих мест деньгами — что-то около 3 млн рублей. Видимо, были не только «контрактные», но и «премиальные». И… с дружками всё прокутил-прогулял дней за десять. Теперь опять собирается туда.

А вот другой — бывший сиделец, попавший на контракт к покойному ныне кремлёвскому кашевару, — напротив, остепенился. Вернулся с медалью и с новенькой машиной. Свозил родителей на море, может, и в #Крым. Говорят, они плакали от гордости за сына. Но, вроде, тоже собирается «на контракт»: теперь нужна и квартира.

И это — контраст с Афганской войной, участники которой не получили ничего, кроме «мы вас туда не посылали», да мизерных по нынешним временам льгот. Которые, к слову, быстро превратились в тыкву. Теперь люди, которым в этой жизни ничего не светило, кроме ранней смерти «от водки и от простуд» возвращаются сказочными для своих мест богачами. А что некоторые всё же в цинке — ну так родным что-то достанется.

И это ещё не всё. Если взять «глубинный народ», живущий с огорода и с гаража, то он не только ничего не потерял, но и приобрёл очень многое. Мужики — быстрый шанс «подняться». Старики — гордость за детей. И все вместе — радость за страну, «поднявшуюся с колен». Которая в одиночку даёт отпор НАТО, побеждает геев, масонов, а весь коллективный Запад вообще вертит на одном месте. И всё это для большинства – вообще не напрягаясь. А чаще всего – даже не поднимаясь с дивана и не отрываясь от телевизора.

Этим тоже нынешняя ситуация кардинально отличается от конца 1980-х. Тогда в худо-бедно обеспеченной, но быстро нищающей стране была тоска по «пятидесяти сортам колбасы». Теперь в бедной, но гордой — радость из-за обретения смыла жизни и возрождение величия. Ещё чуть-чуть, и победив всех-всех-всех, начнём снова отправлять свои космические корабли бороздить и покорять…

Как долго это будет работать?

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