 

Звезда Comedy Woman разрыдалась в эфире федерального канала из-за подлости

02.10.2023, 20:05, Новости дня
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Новая серия шоу “Новые звезды в Африке” на ТНТ запомнилась зрителем подлыми поступками и слезами участников. Жертвой в новом сезоне стала Елена Борщева, которая на своей шкуре почувствовала, что другие игроки готовы пойти на все ради победы, позабыв о морали и рамках приличия.

Как пишет neva.today, Борщева разрыдалась из-за стресса, который испытала сразу, только приступив к съемкам проекта. По словам артистки, она столкнулась с подлостью, которую пытаются оправдать правилами игры. Однако Елена не разделяет игру и жизнь, поэтому не делает никаких скидок.

Актрису попыталась успокоить экстрасенс Лина Джебисашвили, которая также принимает участие в съемках шоу “Новые звезды в Африке”. Однако она не смогла привести в чувства Елену, которая в итоге решила не продолжать беседу. Она просто вытерла слезы и продолжила свое участие в проекте.

Напомним, в новом сезоне “Новых звезд в Африке
“, помимо Елены Борщевой, принимают участие актриса Юлия Топольницкая, актер и телеведущий Оскар Кучера, звезда шоу “Однажды в России” Александр Пташенчук, дизайнер и блогер Карина Нигай
и другие знаменитости. Ведущими проекта по-прежнему являются Ольга Бузова и Михаил Галустян.


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