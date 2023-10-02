Мнение: Почему с информатикой в школах настолько плохо

В комментариях пишут, что информатику в школах сократили до одного часа в неделю. С одной стороны, конечно, позор — немой упрёк безнадёжно коррумпированной школьной системе, в которой некому крикнуть «король голый», так как чужих там в принципе к микрофону не пускают. У России есть конкретная проблема — дефицит айтишников. Может, надо отвести на информатику 10 часов в неделю, благо переборщить с информатикой, как и с физкультурой, невозможно? Может, будем давать информатику с 1 класса, благо уже есть куча методик и для этого возраста?

Нет, выделим на информатику жалкий 1 час, причём только с 7-го класса, как будто мы живём лесу, и компьютеры дети видят только на картинках из книг.

Причина первая — чтобы добавить часы на информатику, надо порезать часы других предметов, а этого делать нельзя, так как хорошие человечки обидятся. Поэтому у нас останутся 2 часа на географию, 2 часа на обществознание, 2 часа на технологию, 1 час на музыку, 1 час на биологию и так далее. Также некоторые предметники будут забирать у школьников дополнительные часы через домашние задания — часы, которые опять-таки можно было бы пустить на информатику. Я очень уважаю биологов, важная и нужная профессия. Но, при всём уважении, в России нет дефицита 700 тысяч специалистов по паукам-крестовикам. А дефицит программистов — есть. И, нет, не надо мне рассказывать про биоинформатику и медицинские вузы. У абсолютно каждого предметника есть набор убедительнейших причин, почему конкретно его предмет резать якобы ни в коем случае нельзя.

Причина вторая — школьная система так устроена, что платить молодому учителю информатики без педобразования впятеро больше, чем заслуженному учителю литературы, совершенно невозможно. Хотя, казалось бы, если специалисты по информатике в такой цене на рынке, значит им надо платить даже не впятеро, а в 10, в 15 раз больше — именно потому, что они могут научить школьников по-настоящему нужным, хорошо оплачиваемым вещам. Но нет, школа учит чему угодно, но только не думать, так что это соображение в голову образовательным чиновникам не приходит. Поэтому учителям информатики платят смехотворно мало, и в школы идут или фанатики своего дела, которых мало, или откровенно никакие специалисты, которые сами-то путаются в предмете.

Причина третья — учебный план. Я приложил к статье несколько скриншотов из контрольных по информатике за 7-й класс. Как видите, всё настолько плохо, что можно на мемы нарезать. Если не верите, можете сами попробовать пару тестов пройти (ссылка). Краткая суть: программа обучения настолько плоха, и одного часа в неделю на эту профанацию, пожалуй, многовато. Было бы лучше, если бы детям просто разрешили играть этот час в какие-нибудь умные компьютерные игры. Они не только больше вынесли бы из игры, но и сохранили бы базовый интерес к компьютерам, который школа у многих детей отбивает.

В начале поста я указал, что школа коррумпирована. Обычно коррупцию представляют в виде эдакого характерного кабанчика в пиджаке, который заходит в оббитый деревом кабинет с конвертом в портфеле, чтобы передать его чиновнику в обмен на контракт на ремонт школ. Такое, вероятно, в Минпросвете тоже есть — везде есть, так как строительная коррупция неискоренима — но это мелочи по сравнению с коррупцией иного рода.

Часы на информатику нельзя увеличить, так как при составлении реестра образовательных программ чиновники ставят интересы «своих» неизмеримо выше интересов школьников. Это коррупция, даже если напрямую при этом никто никому конверты не передаёт.

Зарплаты учителям информатики нельзя увеличить, так как при распределении бюджетов чиновники ставят интересы «своих» выше интересов школьников. Денег на зарплаты конкретно этим специалистам найти несложно, обычная школа буднично тратит на всякое разное десятки или сотни миллионов рублей ежегодно. Но поставить рыночную зарплату информатикам нельзя, так как тогда обидятся «свои»: во-первых, те, у кого этот кусочек бюджета заберут, во-вторых, те, кто проработал в школе дольше, и хочет на этом основании иметь большую зарплату чем у молодых выскочек. Это коррупция.

Да, ещё один вопрос на засыпку. Допустим, чудо случилось, здравый смысл победил, теперь заслуженный учитель чего-нибудь другого в условной Твери получает 50 тысяч, а учитель информатики — 150 тысяч. Допустим, заслуженному учителю географии, геометрии или герменевтики не нравится такой разрыв. Тогда у него вилка из двух вариантов. Вариант первый — переучиться за 2-3 года на преподавание информатики и получать те же 150 тысяч. Вариант второй — смириться с тем, что он слишком ленив или слишком глуп, чтобы переучиваться, и радоваться тому, что неспособному к учёбе педкадру вообще хоть что-то платят. Скажете, что учитель влюблён в свою гепатологию и не хочет её оставлять? Ну а мне вот Дота нравится. Давайте мне государство будет платить за то, что я в Доту играю, не зря же у меня тысяча каток на Венике наиграна?

Наконец, всех причастных к составлению учебных программ по информатике нельзя прогнать с волчьим билетом за вредительство, так как это уважаемые люди с сильными покровителями. И это тоже коррупция, причём уже более наглядная и осязаемая, так как печать бумажных учебников приносит неприлично большие доходы. Кстати, к вопросу «как повысить зарплаты». Учебники по информатике перестаньте печатать: и детским позвоночникам легче, и на зарплаты сразу деньги найдутся.

Таким образом, мы в ситуации безнадёжной. Информатику можно преподавать только при условии, что в школе окажется фанатик своего дела, который выбросит стандартный учебник в мусорку и, рискуя быть уволенным, начнёт учить детей чему-то полезному.

Затем надо, чтобы этот фанатик оказался фанатиком в хорошем смысле этого слова, а не фантазёром, который будет увлечённо рассказывать классу какую-нибудь интересную только ему ерунду. Конечно, придумать более вредительскую программу, чем в учебнике, довольно тяжело, но опыт показывает, что наш народ талантлив, способен и такое тоже.

Потом требуется, чтобы вот этот наш умный и увлечённый учитель вёл свой класс от начала и до выпуска. А так как информатика — предмет сугубо второстепенный, быть последовательным получится навряд ли, учителей и классы будут периодически тасовать.

И даже если все звёзды сойдутся — хороший учитель будет храбро учить детей вопреки системе — он будет их учить на протяжении 1 часа в течение 5 лет, а не на протяжении 10 часов на протяжении 11 лет, как было бы правильно. Итоговый объём составит 165 часов, хотя следовало бы поставить 3600 часов — и для пользы школьников, так как тесное общение с компьютерами нужно в 2023 году всем, и для пользы экономики страны.

А теперь вишенка на торте. Даже нищенские 165 часов — это хороший такой, подробный и плотный курс программирования на Питоне для полного новичка. В начале курса за монитор садится клух, который одним пальцем печатает и мышку двумя руками водит, а в конце курса мы получаем начинающего программиста, способного уже робко претендовать на позицию джуна. Обычные курсы программирования на Питоне — это 10-20 часов, углублённые — 40 часов. За 165 часов можно успеть объяснить всё подробно, по три раза, тщательно показывая каждую мелкую деталь со всех сторон. Дальше уже будет учить нечему, только углубляться в смежные темы.

При этом вполне очевидно, что если школьник способен программировать, то все остальные практические вопросы, вплоть до работы с макросами в Экселе, он может освоить самостоятельно, причём за очень короткий срок и на более высоком уровне, чем обычный пользователь.

Почему школа не использует вот эти выделенные от щедрот 165 часов хотя бы так, чтобы они принесли реальную пользу, я выше уже обрисовал. Потому что интересы «своих» важнее, чем интересы школьников, и сделать с этим ровно ничего нельзя. Даже писать в Минпросвет нет смысла: проработанный ЕГЭ по информатике наглядно доказывает, что умных людей там предостаточно, и что им объяснять ничего не надо, так как они понимают всё лучше меня. Однако составить хорошую программу специалистам по информатике не разрешают — интересы влиятельных лоббистов требуют, чтобы программа была плохой.

В завершение поста замечу, что я разбираюсь в программировании и в обучении программированию — у меня довольно много практического опыта на этом направлении. Однако я подозреваю, что если мы спросим специалистов по другим предметам, начиная от вышеупомянутых биологии и литературы, специалисты расскажут примерно то же самое: что школьников учат плохо, и что школьников учат не тому.