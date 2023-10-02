 

В сентябре рост деловой активности в обрабатывающей отрасли РФ оказался самым большим с 2017 года

02.10.2023, 19:45, Разное
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Индекс деловой активности в российских обрабатывающих отраслях за сентябрь вырос до 54,5 пункта, превысив уровень августа в 52,7 пункта, сообщается в обновленных данных агентства S&P Global. Это самая высокая отметка с начала 2017 года, свидетельствующая о значительном укреплении экономической активности в этом секторе.

Значение PMI выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности. Аналитики S&P Global подчеркивают, что сентябрь ознаменовался резким улучшением состояния российского производственного сектора, а ключевым фактором стало существенное увеличение новых заказов с начала 2017 года. Этот рост в значительной степени был вызван внутренним спросом. Важно отметить, что темпы создания новых рабочих мест также достигли самого высокого уровня с ноября 2000 года.

Параллельно с этим рекордно ускорилась закупка сырья. Аналитики связывают это с желанием бизнеса создать запасы в ответ на колебания курса рубля и рост инфляции. В итоге, сезонно скорректированный индекс S&P Global Russia PMI в сфере обработки материалов поднялся до 54,5 пункта в сентябре, показав резкое увеличение с начала 2017 года.


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