Мнение: Миф этнической нации

На фоне очередного обострения “межнациональных отношений” в Закавказье снова всплыли рассуждения насчет наций, национальной вины и тому подобного бреда. Практическая причина этого понятна: надо же было как-то объяснить, почему бакинский армянин должен был отвечать за резню в Ходжалы, а московский азербайджанец – за резню в Сумгаите; “национальная вина!”

К этим вопросам еще очень любят приплетать генетику, щеголяя при этом мудреными словами типа “гаплогруппа”. Что такое гапло и почему к понятному слову “группа” такая странная приставка – вам ни один обыватель никогда не скажет; но при этом формулировки в духе “ты виноват уж тем, что у тебя такая гаплогруппа!” можно услышать сплошь и рядом, и от “этнических” армян, и от “этнических” азербайджанцев, и от русских с украинцами (тоже “этнических”). Никого при этом, естественно, не смущает, что до 1917 года не было ни украинцев (они назывались “малороссы”), ни азербайджанцев (они назывались “закавказские татары”), да и самих русских определяли не по национальности, а по вероисповеданию (“православный – значит русский!”).

Вопрос с гаплогруппами и генетикой надо бы прояснить раз и навсегда. Суть его в том, что набор генов к нации не имеет никакого отношения. Национальность определяется прежде всего языком и ГЕОГРАФИЕЙ, отчасти еще вероисповеданием, а также социальным окружением. Самый яркий пример против всей болтовни про “гаплогруппы” дает Америка, т.е. США. Кто такой Майкл Джордан, не говоря уж о Майкле Джексоне? Оба, естественно, американцы – несмотря на то что негры. Гаплогруппы другой расы – а суть одна. И речь не о том, что “это у них гражданство”. Они, если угодно, и самые что ни на есть ЭТНИЧЕСКИЕ американцы. Родились в Америке, говорили на American English, США их дом родной.

Не гены делают национальность, а местность. Допустим, сотню американцев (или евреев) разбросали бы по заснеженной России по одному-два человека в манере сеятеля, “делайте что хотите”. Что бы они стали делать? Наверно, первое – они бы, конечно, первым делом постарались бы выбраться из этих проклятых мест куда-нибудь подальше, где теплее и поцивилизованнее. Но, допустим, это невозможно – дорог нет, а вдоль границы рядами колючая проволока и пулеметные вышки, обращенные пулеметами внутрь (как оно и бывало в истории России примерно всегда). Тогда волей-неволей несчастным приходится оставаться внутри периметра в специфическом русском социальном окружении (пьяные медведи, черный хлеб-селедка, всемирная отзывчивость русской души и т.п.) Кем станут эти евреи-американцы-итальянцы по первоначальному клейму уже во втором-третьем поколении?

Нелепый вопрос. Ну разумеется, русскими! Кем же еще? География, климат и русский язык с младенчества – сделают свое дело, и этим мрачным всепроникающим силам плевать, какие там у кого были гаплогруппы. Возможно, что в поколениях у этих людей сохранится затаенная мечта “когда-нибудь все же выбраться отсюда” – и этим ПРЕВРАЩЕНИЕ окончательно завершится, поскольку наличие такой мечты собственно и является родовым, определяющим признаком русского.

Нет никакого генетического национального кодирования! Рабиновичи в России как правило много более русские, чем “коренные русаки” с какой-нибудь Тамбовщины – исключительно потому, что лучше владеют русским языком и куда глубже залезли, по определению Ленина, в “сокровищницу русской культуры”, от которой у большинства жителей Тамбовщины чаще всего имеются только смутные воспоминания о какой-то Курочке Рябе и “великом русском физике Менделееве”.

Русские фатализм, беспечность, лень, неприхотливость, безразличие к жизни и смерти, как и способность бешено трудиться в невыносимых условиях – все это следствие не “генов”, а географии и климата, которые в свою очередь определяют своеобразный социальный уклад. Чудесные высокопроизводительные европейские коровы в нашем климате за несколько поколений вырождаются в маленькие, обросшие шерстью парнокопытные создания, дающие молока столько же, сколько европейская коза; жовиальные итальянцы в Сибири превратятся в заросших бородами суровых сибирских мужиков. Поющими “Славное море, священный Байкал” высокими и чистыми голосами.

Генетика – ничто; география – всё. Лучшее литературное произведение на эту тему – рассказ Бредбери “Были они смуглые и золотоглазые”.