Рупор кремлевской пропаганды: “Профнепригодные патриоты России”

"Профнепригодные патриоты России"

Коротко по истории с Семигиным и "патриотами России".

В данном случае мы видим полную профнепригодность небольшой организации живущей за казенный счет. Уверен, что государство при небольшом усилии сможет направить выделяемые на таких "профнепригодных патриотов" средства на более полезные организации или дела. СВО помимо прочего должна вести в том числе отбраковку непригодных для развития страны людей и структур в тылу в рамках процессов очистки и укрепления этого самого тыла.

—