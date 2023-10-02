 

Россия введёт запрет на ввоз болгарского перца

02.10.2023, 19:33, Разное
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Россельхознадзор с 3 октября вводит запрет на ввоз в страну болгарских перцев из-за рубежа и всей плодоовощной продукции из Болгарии. В ведомстве отметили, что в ходе экспертизы одной из сентябрьских партий стручковых в порту Новороссийска были обнаружены сальмонелла, кишечная палочка, признаки генно-модифицированных организмов и африканской чумы свиней.

«Россельхознадзор в качестве предосторожности и профилактики заболеваний вводит временные ограничения на ввоз болгарского перца и плодоовощной продукции из Республики Болгария. Большинство аграрных предприятий в этой стране НАТО расположены вблизи военных баз, что ввиду попадания в почву авиационного, ракетного топлива и других токсичных жидкостей, создаёт угрозу для безвредного плодоношения сельхозкультур», — сказано в сообщении. 

В ведомстве уточнили, что инициатива никак не связана с введением Болгарией запрета на въезд в страну автомобилей с российскими номерами, а носит исключительно фитосанитарный характер. Отдельно отмечено, что болгарский перец запрещено ввозить и из других государств, так как его плоды выращиваются по унифицированной технологии. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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