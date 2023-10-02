 

Плюс 20 лет налицо: вот что стилисты сотворили с Барановской

02.10.2023, 19:02, Новости дня
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Будем надеяться, что проблема кроется именно в стилистах, ведь в последнее время девушка выглядит просто великолепно: после расставания с экс-футболистом, а ныне — замом гендиректора ФК “Зенит” по спортивному развитию и экспертом МатчТВ Андреем Аршавиным Юлия Барановская словно обрела вторую молодость. Ей удалось не только продолжить внушительный подъем по карьерной лестнице, но я потрясающе выглядеть к своим 43 годам.

Сегодня Юлия Барановская опубликовала на своей странице в соцсети два фото, где она предстала в новых образах — по задумке стилистов, именно в таком виде Юлия должна выйти в свет в ближайшее время. Зная о вкусах телеведущей (она предпочитает гладкие укладки), специалисты решили придать ее прическе антураж XX века, подчеркнув его длинным платьем до пола.

Подписчики очень быстро среагировали на публикацию, и реакция в основном, увы, негативная: пользователи Сети полагают, что новый образ существенно добавил Барановской возраста и скрыл все ее достоинства. Причем, если новые платья более-менее сойдут для ее коллекции, то прическу безо всяких вопросов стоит отправить в утиль, считают поклонники звезды. “Вам тут на 20 лет больше”, – заметила одна из подписчиц ведущей “Мужского/Женского”.

Кто-то пишет, что на выходе получился просто не ее образ, кто-то подмечает, что в таком виде Юлия Барановская уже выглядит женщиной преклонных лет. Несколько человек набросились на макияж, при этом подчеркивая достоинства платьев, а некоторые недовольны и одеждой.

Отметим, что после расставания с Андреем Аршавиным Юлия Барановская сосредоточилась на карьере, но все еще рассчитывает найти себе достойную пару и завести с ним детей.


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