Мнение: Цели школы, образовательная инициация и доказательное образование

1. Блогер cansee указывает, что наши школы обещают одно, но делают совершенно другое, и скорее оправдываются, чем по-настоящему учат детей. Слово школа происходит от древнегреческого корня σχολή, что значит «досуг, свободное времяпровождение», но и этого тоже не получается (ссылка):



Во-первых, если “задача школы не в том, чтобы ученики запомнили обучающий материал досконально” — тогда зачем сдавать экзамены? А тем более на их основе принимать решения, которые потом влияют на дальнейшую жизнь — о поступлении в вуз, принятии на работу и т.д.? Для чего весь этот стресс? Зачитали бы материал да и всё.

Во-вторых, если школа — это “знакомство с окружающим миром”, тогда почему школьникам не дают необходимые знания о мире, а дают какую-то туфту? Людям нужны знания о том, как знакомиться с противоположным полом и поддерживать отношения в семье, как обращаться с деньгами, как сохранить здоровье и т.д., но — сюрприз! — ничему этому в школе не учат! Зато вбухивают огромный объём совершенно бессмысленных знаний про фараонов, пауков-крестовиков и тригонометрию. Зачем это вообще?

В-третьих, и это главное — школа претендует на научность, однако вместо науки использует древний шаманизм. В чём заключается шаманизм? Шаман сказал — все обязаны верить, а кто сомневается — тому посохом по голове. В чём заключается наука? Один учёный поставил опыт — сто других повторяют и проверяют. Один учёный доказал теорему — сто других проверили. Врач составил рецепт лекарства — провели клиническое исследование с двойным слепым тестированием, по результатам признали лекарство эффективным или неэффективным. А в образовании что? Кто-то сказал что надо учить Достоевского — все обязаны верить. Никто никак не контролирует, никто ничего не проверяет. Никто даже не пытается. Потому что если хотя бы попытаться — то полный провал станет очевиден. Основная часть школьной программы, подавляющая часть — сразу же забывается и абсолютно ни на что в жизни не влияет, годы теряются впустую.

Полагаю, образовательные чиновники всё это знают, для них это не сюрприз. Цитирую, например, одну из составительниц тех самых учебников по информатике, которыми мы с вами так недовольны (ссылка):

Общеизвестный факт: через неделю после одночасового урока ученики помнят только 20% того, что изучили

И это как раз про тригонометрию. Может она пригодиться во взрослой жизни? Пожалуй, если выбрать техническую или инженерную профессию. Да вот только 20% забывается через неделю, ещё через неделю — большая часть оставшегося. И когда одному из 20 выпускников школы тригонометрия действительно оказывается нужной, от прослушанного школе курса в 100 часов в его голове остаётся… 1 час. Теперь сравните два варианта:

А. Тригонометрию учит тот, кому одна нужна, уже во взрослом возрасте. Затраты — 1 час.

Б. Тригонометрию учат все. Затраты — 2000 часов.

Итоговый КПД обучения — 0,05%. Пять сотых процента.

2. Блогер stahlboden сравнивает нашу систему образованиями с ритуалами инициации у диких племён (ссылка):



Реформу образования сдерживает ещё тот факт, что фактически наше образование это такой туземный ритуал по посвящению в мужчины племени (Образованные Люди).

Инициаты проходят сложные, длительные, иногда даже унизительные ритуалы, чтобы в конце их приняли в племя Образованных Людей. Это позволяет свысока смотреть на тех, кто ритуал должным образом не прошел и сохранять статус до конца жизни, даже если ты всю программу забыл напрочь.

Обратите внимание, что однажды получив статус Туземцы не подтверждают свой статус на регулярной основе, они держат статус до конца жизни. Поэтому попытки сделать школьную программу более эффективной, менее отталкивающей, натыкается на сопротивление людей, которые чувствуют атаку на свой статус: “Я сидел и зубрил, чтобы корочку получить, а ты будешь учится в удовольствие?! А ну иди сюда сссалага!!”

Кстати, вопрос, который вызвал затруднение в комментариях к посту про Симс. Если отставить в сторону умильное одобрение пенсионерки Марьванны с лавочки — чем чтение Лермонтова принципиально лучше или полезнее прохождения хорошей компьютерной игры?

3. Блогер gaz_v_pol пишет (ссылка):

Попытки всерьёз делать доказательное образование, применяющее аналогичные подходы с доказательной медициной, существует, гуглить EBE (Evidence-Based Education) или см. статью в Вики: https://w.wiki/48LT

Из попыток, дошедших до реального продукта, есть SuperMemo (сайт программы, нужно платить $60, сайт их внутренней Вики с теорией вопроса, бесплатный).

Программа показывает на экране то, что человек хочет запомнить (например, даты правления Тутмоса III, или слово иностранного языка, или — в моём случае — фотографию одного из людей, которого я хочу продолжать помнить в лицо по имени-фамилии). Пользователь вводит правильный ответ (или неправильный) и помечает, легко ли вспомнил. Программа сама считает время до ответа.

На основании этих данных софт пытается понять — в какой точке находится эта информация на кривой забывания Эббингауза. Это не очень просто, т.к. нужно вносить поправки утро/вечер, устал/бодр и т.д. Но софт пытается и это вычислить, т.к. задаёт несколько вопросов подряд про разное и дальше делит по группам в одно и то же время обработанных слов или фоток.

Дальше есть большой массив экспериментальных данных на разных людях, через какой промежуток времени целесообразно ещё раз задать вопрос об этом же иностранном слове, чтобы наиболее эффективно предотвратить забывание. В результате хорошо запомненную фотку софт будет 1 лишь раз в год показывать, а потом и 1 раз в 2 года.

Авторы программы на базе гигантского материала утверждают, что «наш оригинальный алгоритм подскажет оптимальный момент для повторения материала» (Our original algorithm will find the optimal moment to repeat the material).

В России о попытках внедрить доказательное образование в реальный учебный процесс неоднократно рассказывал на лекциях руководитель Центра психометрики и учебной аналитики Яндекс Практикума Дмитрий Аббакумов.

В 2020-м на базе НИУ ВШЭ открылась целая магистерская программа по доказательному образованию, вот подробности от авторов.