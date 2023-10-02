Нутрициолог дал простой совет для похудения – «помогает чувствовать себя сытым дольше»

Ограничение калорий – обычно предпочтительный выбор для тех, кто стремится снизить вес, но увеличение потребления белка может также помочь в достижении этой цели. Врач-нутрициолог Игорь Строков более подробно пояснил об этой возможности.

Белок – это сложная группа молекул, состоящая из 20 аминокислот, известных как “строительные блоки”. Среди них девять аминокислот считаются незаменимыми, и они должны поступать в организм через пищу или добавки. Они играют важную роль в восстановлении мышечных волокон, поэтому важно учитывать это при составлении рациона.

Источники белка могут различаться в зависимости от продуктов. Так, пища животного происхождения, такая как курица, молочные продукты и яйца, содержит все девять незаменимых аминокислот, делая их идеальным источником белка.

Для людей, предпочитающих растительную пищу, важно комбинировать разные источники, чтобы получить все необходимые аминокислоты. Например, сочетание цельнозернового хлеба с печеными бобами или хлеба питта с хумусом может быть эффективным вариантом.

Тофу, источник растительного белка, содержит все девять незаменимых аминокислот и может быть отличной альтернативой.

Повышенное потребление белка может помочь в снижении веса, так как он имеет более низкую плотность калорий и способствует увеличению чувства сытости. Однако перед тем, как внедрить эту стратегию в свой рацион, важно проконсультироваться с дипломированным диетологом.

Белок может быть эффективным средством для снижения веса, но следует помнить, что строгая диета без углеводов, такая как кетогенная диета, требует особого внимания и наблюдения специалиста. Углеводы необходимы для здоровья тела и мозга.