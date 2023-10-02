 

Всемирный банк ухудшил прогноз роста экономик стран Восточной Азии

02.10.2023, 18:40, Разное
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В своем последнем докладе Всемирный банк представил уточненные прогнозы роста экономик развивающихся стран Восточной Азии и Тихоокеанского региона.

По итогам 2023 года, ВВП региона ожидает рост на 5%, что на 0,1% ниже предыдущей апрельской оценки. Однако наиболее значительные изменения затронули прогноз на 2024 год. Если ранее Всемирный банк предполагал увеличение показателя на 4,8%, то теперь его снизили до 4,5%.

Этот существенный пересмотр связан с экономическими проблемами Китая. В ходе текущего года, прогноз роста его экономики остался неизменным — 5,1%. Однако на следующий год банк прогнозирует снижение с 4,8% до 4,4%.

Согласно сообщению Всемирного банка, внутренние проблемы Китая, такие как замедление восстановления экономики, рост долга и неслабость сектора недвижимости, в сочетании с структурными факторами, такими как старение населения, оказывают давление на экономический рост в КНР.


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