 

Мнение: Секрет чеченского Полишинеля

02.10.2023, 18:35, Разное
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Депутат ГД Семигин (некогда претендовавший аж на пост лидера КПРФ, но сожранный папашей Зю) давеча отмочил вот этот текст, причем от имени целой “партии” “Патриоты России” – похоже, с единственной целью лишний раз прогнуться перед Кадыровым и засвидетельствовать ему свое глубочайшее почтение. Такое раболепие, да еще от имени “патриотов России” и так-то смотрится донельзя гнусно, а повод – избиение подследственного на камеру, специально переданного в Чечню для показательного избиения и глумления – еще гаже. Однако Семигин напрягся и взобрался аж на третий уровень мерзости, заодно, похоже, ненароком приоткрыв “государственную тайну”: депутат ГД РФ в своем заявлении от имени официальной партии фактически признал, что чеченские формирования выполняют функцию заградотрядов в ходе так называемой СВО.

Вообще орёр! Ужас! Как он мог!

4 дня Семигин стойко держался, терпел проклятия и поношения со всех сторон, не в последнюю очередь – от зет-общественности, которую такая откровенность от депутата-спойлера тоже шокировала. То есть все и так, конечно, догадывались – но вот так прямо… в лоб… А что скажет княгиня Марья Алексевна?! Прогнуться перед Рамзаном – дело, конечно, достойное каждого патриота Земли Русской, но не такой же ценой!

И в понедельник Семигин сдался. Заявление с сайта убрали, он сам принес извинения – не за свою “политическую ошибку”, конечно – а за то, что “сайт взломали злоумышленники”.

Лента.Ру. “Семигин назвал появление публикации на сайте «Патриотов России» диверсией и попыткой дискредитировать идеологию патриотизма. «Злоумышленники не просто обрушили ресурс, а разместили фейковое сообщение от имени пресс-службы движения с провокационными оценками участия русского солдата в специальной военной операции», — пояснил он”.

Ну вот, всё счастливо разъяснилось. Конечно, никаких чеченских заградотрядов не существует. Это всё враги нам подбрасывают.

Источник: Размышления вольного социолога


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