Рупор кремлевской пропаганды: Приостановка “ленд-лиза”

Относительно ситуации с отвязкой финансирования Украины от бюджета США.

1. Формально, это разрушает механизм созданный администрацией Байдена, что позволяло спекулировать на теме пакетного принятия бюджета и финансирования Украины.

2. Ослабление позиций администрации Байдена привело к тому, что радикальная часть республиканской партии смогла продавить разделение этих вопросов.

3. В результате чего, республиканцы получили возможность торговаться с администрацией Байдена за каждый последующий транш в интересах войны на Украине. Так что природа этих изменений внутриполитическая.

4. Отсутствия нового решения на финансирование Украины не означает, что оно прекратится – у администрации Байдена еще есть пара-тройка миллиардов на новые пакеты помощи + есть различные секретные фонды, через которые продолжается финансирование различных операций на Украине.

5. Также не стоит ожидать, что финансирование Украины полностью прекратится через блок в Конгрессе США. Решение безусловно будет продавлено и здесь вопрос не в том, будет финансирование или нет, а в том – какую цену администрации Байдена придется заплатить в предвыборный год.

6. Так что ключевым моментом является конечно же не "прекращение помощи Украине", которая несомненно продолжится, а нарастание внутриполитической цены для администрации Байдена за эту "помощь".

7. Можно ожидать, что администрация Байдена в ближайшие месяцы усилит давление на своих европейских сателлитов, чтобы заставить их еще больше вкладывать ресурсов в войну на Украине, чтобы с одной стороны сохранить как минимум текущие объемы поставок, а с другой стороны – снизить внутриполитическое давление на Байдена.

8. Также стоит отметить, что данные процессы являются следствием неверных расчетов администрации Байдена, которая надеялась на быструю победу над Россией сначала экономическим, а затем и военным путем. По мере роста внутренних противоречий в США и нарастания общей усталости от войны, эти проблемы для администрации Байдена продолжат нарастать, что очевидно учитывается в российских расчетах на истощение и усталость противника в длительном противостоянии. Отсюда и мантры США и НАТО о том, что они готовы сражаться сколь угодно долго, потому что конфликт между США и РФ носит длительный характер и будет пожирать очень много ресурсов с обеих сторон. И это как-то надо объяснять населению.

PS. Продолжающийся стеб Маска является отражением его вполне открытой ставки на победу Трампа на выборах 2024 года. Отсюда и его постоянные атаки на администрацию Байдена и вербальная критика происходящего на Украине.

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