Собянин рассказал о развитии социальной инфраструктуры на западе столицы

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02.10.2023, 17:58, Новости дня
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Мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале рассказал о развитии социальной инфраструктуры на Западе столицы. В районах строят школы и детские сады, корпуса медицинских учреждений.

В Раменках построят учебный корпус для 300 детей с дошкольным отделением. Запланировано возведение еще одного здания для 550 ребят с детским садом на 150 воспитанников.

В Крылатском в пристройке в поликлинике №195 заработает клинико-диагностическая лаборатория и реабилитационное отделение. Работы подходят к концу.

Во Внукове построен спортивный комплекс “Пегас” с двумя бассейнами. В Солнцеве начала работать новая школа на 825 детей, в Ново-Переделкине строят учебное заведение на 550 мест.

В Очаково-Матвеевском открылась частная школа для 400 детей. В Филевском Парке девелопер построит учебное заведение на тысячу мест с детским садом на 300 воспитанников.

Ранее мэр Москвы объявил о начале второго этапа модернизации системы экстренной медпомощи в Москве. В 11 больницах реконструируют приемные отделения.


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