 

Вызывают рак и бесплодие: эксперт рассказал об опасности виниловых обоев

02.10.2023, 17:58, Новости дня
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Когда виниловые обои нагреваются, они выделяют токсичные для человека формальдегиды, рассказал строительный эксперт Федор Васильев, которого цитируют “Вести Подмосковья”. Опасные соединения при попадании в кровь могут привести к серьезным проблемам в работе легких, ЦНС, мочеполовой системы. 70 миллилитров вещества, выделяемого такими обоями, способны убить человека.

По словам Васильева, в виниловых обоях есть тяжелые металлы – такие, как ртуть, свинец и кадмий, вызывающие рак и бесплодие. Поэтому эксперт настоятельно рекомендует избавиться от таких покрытий стен.


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