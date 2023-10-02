Вызывают рак и бесплодие: эксперт рассказал об опасности виниловых обоев

Когда виниловые обои нагреваются, они выделяют токсичные для человека формальдегиды, рассказал строительный эксперт Федор Васильев, которого цитируют “Вести Подмосковья”. Опасные соединения при попадании в кровь могут привести к серьезным проблемам в работе легких, ЦНС, мочеполовой системы. 70 миллилитров вещества, выделяемого такими обоями, способны убить человека.

По словам Васильева, в виниловых обоях есть тяжелые металлы – такие, как ртуть, свинец и кадмий, вызывающие рак и бесплодие. Поэтому эксперт настоятельно рекомендует избавиться от таких покрытий стен.