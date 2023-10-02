Мнение: Вековая борьба с «тюрьмой народов», насколько революция отбросила Россию и сказочный коммунизм

1. Историк Александр Дюков пишет (ссылка):



Вот в чём дело, понимаете ли. “Российская империя – тюрьма народов” – лозунг, направленный на расчленение страны. “СССР – тюрьма народов” – производный от первого лозунг, также направленный на расчленение страны. “РФ – тюрьма народов” – третье производное, направленное на расчленение страны. Если вам не нравится третье производное (Пономарев) и второе производное (Бандера, Власов и отец их Розенберг), то вам стоит как-то определится по отношению к первоисточнику (Ленин). Невозможно быть интеллектуально честным, осуждая третье и второе производное и не осуждая первое.

Напомню, именно Ленин является основным автором и популяризатором лозунга «Россия – тюрьма народов» (ссылка).

2. Блогер blog_10101 приводит фрагмент из материалов 10 съезда РКПб в 1921 году, когда постреволюционная экономическая разруха достигла пика (ссылка):





Впрочем, насчёт 18 века ещё можно поспорить: в том же 1921 году в стране начался катастрофический голод, известный как голод в Поволжье по наиболее пострадавшему региону. Всего погибло несколько миллионов человек (точные цифры служат предметом спора, поскольку учёта не велось, но сохранившиеся свидетельства и фотографии не оставляют сомнения в массовой голодной смертности). Ничего подобного в истории России не было со времён великого голода 1601-1603 годов, приведшего к началу Смутного времени. То есть, в этом плане речь идёт о скатывании даже не в 18 век, а на рубеж 16-го и 17-го веков

Впрочем, историки не до конца уверены, достигла ли в 1601-1603 годах смертность хотя бы миллиона человек, а причины того голода были чисто природным феноменом – холодным и неурожайным летом из-за накопившегося в атмосфере пепла вследствие извержения вулкана Уайнапутина в Перу. Голод же 1921-1922 годов, равно как и последовавший за ним голод 1932-1933 годов были связаны не столько с неурожаями, сколько с развалом большевиками-коммунистами хозяйственной системы страны (сначала в рамках политики военного коммунизма в ходе Гражданской войны, затем в результате коллективизации).

3. Историк Сергей Цветков пишет (ссылка):

Из утопии — в сказку: коммунизм проиграл и превратился из “научного учения” в сетевую сказку о золотом веке, совершенно безвредную и инфантилистскую.

С одно стороны верно: ошибочность марксизма и коммунизма как экономической теории была продемонстрирована ещё авторами XIX века, что, впрочем, не помешало сторонникам коммунистам попытаться реализовать свои заведомо провальные методы на практике. Трудовая теория стоимости Маркса изначально была очевидной глупостью, в отличие от рыночной теории.

Что касается взглядов коммунистов на историю, которые в СССР сформулировали в виде знаменитой пятичленки «первобытный строй – рабовладение – феодализм – капитализм – коммунизм», то в XX веке стало ясно, во-первых, что коммунизм как якобы более прогрессивный и производительный строй так и не наступил, а во-вторых накопилось достаточно исторических знаний, опровергающих пятичленную схему применительно к древней и средневековой истории.

По сути, классические коммунистические взгляды на экономику являются относятся теперь к антинаучным. Тем не менее, полностью безвредным коммунизм в наше время не назовёшь. У нас действуют коммунистические партии, прославляющие революцию и призывающие к очередному коммунистическому грабежу частной собственности, а коммунистические публицисты зарабатывают на распространении своих антинаучных идей.