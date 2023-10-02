Apple хочет купить эксклюзивное право на показ «Формулы-1»

Издание 9to5Mac, ссылаясь на данные журнала Business F1, сообщило о намерении Apple сделать крупные инвестиции в мировой чемпионат Формула-1 с целью приобретения эксклюзивных прав на трансляции этого спортивного события. Сумма,о которой идет речь, составляет до двух миллиардов долларов ежегодно. Таким образом американская IT-корпорация стремится стать эксклюзивным партнером этой гонки и транслировать ее мероприятия через онлайн-кинотеатр Apple TV+. Этот ход, как ожидается, привлечет множество новых подписчиков на платформу.

Следует отметить, что даже если сделка между руководством Формула-1 и Apple будет достигнута, это не означает, что уже в следующем сезоне гонки будут доступны только на Apple TV+. Это связано с тем, что организаторы имеют другие медиасоглашения, которые будут действовать по меньшей мере до 2025 года.

В США эксклюзивный контракт Формула-1 с ESPN истекает в 2025 году, и, согласно информации Business F1, Apple намерена стать следующим медиапартнером гонки в этой стране. По всей видимости, IT-гигант будет стремиться получить эксклюзивные права на семь лет.

Ранее амбициозный проект Apple в области спортивных трансляций столкнулся с трудностями, однако теперь у них появляется новый шанс завоевать аудиторию через Формула-1.