Благодаря бдительности депутата Семигина удалось раскрыть тайную организацию программистов-русофобов

В ТАСС состоялась пресс-конференция лидеров партии «Справедливая Россия — За правду», посвящённая публикации на сайте парламентской фракции заявления депутата Геннадия Семигина.

Вяснилось, что вызвавший общественный резонанс материал был обнародован в рамках операции по разоблачению банды «оборотней с клавиатурами» – тайной организации программистов, которые около 10 лет вели русофобскую деятельность в Интернете.

«Мы решили ловить этих клавиатурщиков на живца, чтобы они вылезли из своих нор. Далее из своих нор вылезли их сообщники в СМИ, которые стали эту тему разгонять. Операция прошла успешно, теперь у нас есть списки из сотен русофобов, которые скоро будут арестованы», – сообщил парламентарий.

По информации «Комсомольской правды» тайный орден программистов был основан в Москве в 2012 году с целью дискредитации ведущих политических партий России. В ближайшее время будет опубликован список членов организации, а также информация об акциях, которые за последние 10 лет провели русофобы.

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