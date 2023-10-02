 

Собянин: К концу года благоустроим территории возле 11 станций МЦД

02.10.2023, 16:55, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

К концу 2023 года завершится благоустройство у 11 станций, входящих в систему Московских центральных диаметров (МЦД). Об этом в своем телеграм-канале написал мэр столицы Сергей Собянин.

В порядок приведут территории у станций Внуково, Кокошкино, Поклонная, Марьина Роща, Зеленоград – Крюково и других. Общая площадь работ составляет 114 гектаров.

Специалисты убирают под землю провода, оборудуют дополнительные водосточные сети, обновляют покрытие проезжей части и тротуаров. Рядом со станциями появляются современные остановочные павильоны с зарядными слотами для гаджетов. После завершения основных работ на территориях высадят деревья и кустарники.

“Особое внимание — созданию комфортной и доступной среды, в том числе для маломобильных пассажиров, пожилых людей, родителей с колясками и путешественников с багажом”, – рассказал мэр.

17 августа открылось движение по третьему Московскому центральному диаметру (МЦД-3) от Зеленограда до подмосковного Раменского. В составе линии 41 станция с пересадками на метро, МЦК и другие диаметры. Поездки стали комфортнее для сотен тысяч жителей столицы и области.

9 сентября дан старт пассажирскому движению по четвертому диаметру (МЦД-4) от Апрелевки до Железнодорожного (Балашиха). 86-километровая линия объединила семь центральных железнодорожных вокзалов: Белорусский, Савеловский, Рижский, Ленинградский, Ярославский, Казанский и Курский.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.10 / “Последний шанс”: перенесшая операцию Боня готовится снова стать матерью

02.10 / SHAMAN возглавил топ прокремлевских Z-исполнителей 2023 года

02.10 / Продюсер Швыдкой экстренно госпитализирован в Москве с серьезными увечьями

02.10 / Собянин поблагодарил столичных метростроителей за новые станции метро

02.10 / Москвичей предупредили о похолодании и дождях

02.10 / Что дает Петросяну веру в будущее России и современное поколение

02.10 / Застукали целующимися: Лолита и рыжий из “Иванушек” не скрывают своих чувств

02.10 / “Огромная потеря для театра”: Борис Щербаков о смерти Виталия Коняева

01.10 / Ни грамма косметики: вид 55-летней Валерии без макияжа воистину потрясает

01.10 / Стало известно об отмене концертов Галкина* в Казахстане: в чем причина?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика