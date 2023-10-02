Врач Кондрахин назвал среди основных причин длительного кашля болезни сердца и рак

Врач Андрей Кондрахин подробно описал патологические факторы, способные вызвать длительное состояние кашля у человека. Он отметил, что наиболее распространенными причинами являются заболевания дыхательных путей и легких.

Специалист подчеркнул, что инфекция и аллергия часто лежат в основе стойкого кашля. Он также выделил рак как возможную причину продолжительного кашля, особенно у курильщиков.

Доктор Кондрахин отметил, что долгий кашель, усиливающийся утром, может быть симптомом онкологических заболеваний бронхов и легких.

Кроме того, он поделился информацией о связи продолжительного кашля с сердечными заболеваниями, включая сердечную недостаточность и легочную гипертензию, которые могут привести к застою крови в легких.

Другой возможной причиной длительного кашля являются патологии желудочно-кишечного тракта, такие как гастроэзофагеальный рефлюкс, когда содержимое желудка поднимается вверх и может вызвать кашель.

Доктор также отметил, что существует психологический кашель, когда физические причины не обнаруживаются, он может возникать в моменты нервного напряжения. Этот вид может быть сложным для диагностики.