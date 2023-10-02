Скандалы: Вред для здоровья, пагубное влияние интернета и проблемы с бюджетом

В селах Дагестана объяснили, почему отказываются от вышек сотовой связи

Глава Министерства цифрового развития Дагестана попросил помощи у местных депутатов в нелегком деле — убедить жителей пяти горных сел в необходимости постройки радиовышек. Местные боятся вредного излучения и тлетворного влияния интернета на молодежь — либо согласны строить вышки только за чертой поселения. Власти утверждают, что уже нашли дипломатические способы переубедить непреклонных противников цифровизации. Республиканское минцифры разрабатывает информационные брошюры с ответами на самые острые вопросы.

«Как только ни уговаривали — не хотят ни в какую!»

«Население села Сачада отказывается. Говорят: от вышки большой вред, поэтому не хотят ее ставить. С участковым к ним ходили, из Махачкалы специалисты приезжали, село собирали. Как только ни уговаривали — они не хотят ни в какую! Даже письмо написали, чтоб не ставили у них вышку», — пожаловался на проблему глава Суметинского сельсовета Магомед Омаров.

В муниципальное образование, которым руководит Омаров, входит пять сел, и только в Сачаде выступают против строительства радиовышки. Из-за этого остальные населенные пункты в этом горном районе остаются без хорошей связи.

По словам главы, он вместе с вышестоящим руководителем всего Чародинского района Дагестана написал множество писем в Минцифры республики. Омаров обращался с просьбой перенести строительство в его родное село Цулда. Однако в министерстве разводят руками: «Перенести не можем».

Глава села Мусультемахи Муслим Османов объяснил Daily Storm, что, помимо вреда от радиоволн, есть и другие причины выступать против строительства вышки.

«Земля под вышку выделена в центре села, и из-за этого слетает много разных программ. Жители хотели бы поставить там другой какой-нибудь социально значимый объект. Построить вышку за пределами деревни в 20-40 метрах многие не против. Хоть будет и повыше стоять, но будет светить верхним домам в окна, — перечислил глава. — С представителями Минцифры ездили в другое место — там небольшой склон, поэтому нужно сделать дорогу. В бюджете у них не заложены расходы на дорогу, из-за этого они отказываются, хотя охват их устроил».

Как и некоторые сельчане, Османов понимает важность строительства этого объекта, но ставит во главу угла мнение большинства.

«Не хотят люди — пусть не ставят, хотят — ставят. Я-то лично понимаю что хорошо было бы установить вышку, чтобы у нас была связь и мы продвигались в ногу со временем. Сейчас все переходит в интернет, это необходимый фактор для развития. Если смогут министр (цифрового развития) или депутаты донести это до жителей и те поменяют свое мнение, я не против», — резюмировал глава села Мусультемахи.

Вред для здоровья и дурное влияние свободного интернета на молодежь

Помимо Сачады и Мусультемахи, в Республике Дагестан есть еще три села, где остаются проблемы с цифровизацией, все они расположены в горах. Это село Дулдуг в Агульском районе, Исоо в Цунтинском районе и Силта в Гунибском районе.

Министр цифрового развития Дагестана Юрий Гамзатов в беседе с Daily Storm обозначил основные причины недовольства местных жителей возведением вышек.

«В первую очередь они переживают, что это может быть вредно для здоровья. Некоторые считают, что информация, которая есть в свободном доступе, может плохо повлиять на молодежь. Тут нужно понимать, что в селах у нас в основном проживают взрослые люди. Это люди старой закалки, и им сложно принимать новшества», — рассказал Гамзатов.

Чтобы исправить ситуацию, с конца 2022 года сотрудники Минцифры вместе с муниципальными властями и представителями «Ростелекома» проводили встречи с жителями. Специалисты объясняли, как работают вышки, какие лабораторные исследования проводятся перед установкой базовой станции и после ее введения в эксплуатацию.

Гамзатов подчеркнул, что крайне важно установить вышки именно в центрах поселений.

«По программе УЦН 2.0 («Устранение цифрового неравенства». — Примеч. Daily Storm) вышка должна стоять в центре села, чтобы был полный охват всех жителей интернетом. Это удобно и безопасно, а преимущества доступного высокоскоростного интернета очевидны, на мой взгляд», — объяснил министр.

Проблема неприятия местными жителями новшеств сотовой связи существует не первый год. Еще в 2020 году люди из села Новый Чиркей Кизилюртовского района выходили на митинг против строительства 5G-вышки и грозились ее сжечь.

Однако Минцифры Дагестана столкнулись с «радиофобией» намного позже, уточнил Гамзатов. В те годы установкой вышек именно в крупных селах занимались сотовые операторы. Сейчас министерство взяло на себя обязанность обеспечить связью малые села с населением от 100 до 500 человек, где бизнес не заинтересован в строительстве своих точек.

25 сентября министр Гамзатов на выступлении в парламенте Дагестана призвал депутатов помочь донести до несогласных жителей необходимость возведения вышек. Ведь в федеральной программе уже заложен бюджет на строительство этих сооружений, и если местные все-таки откажутся, деньги просто пропадут.

Депутаты и методички помогут все объяснить

В комитете по экономической политике, инвестициям и предпринимательству Народного собрания Дагестана ответили Daily Storm, что понимают важность проблемы.

«Считаем необходимым проведение личных встреч с жителями, где будет возможность дать ответы на интересующие вопросы, а у представителей власти — понять, что именно беспокоит людей. Важно правильно выстроить диалог с сельчанами, услышать друг друга», — поделился мнением председатель комитета Сефер Алиев.

Он заявил, что по итогам сессии с министром цифрового развития принято решение разработать информационные материалы для протестующих. Поручение дал лично председатель Народного собрания Заур Аскендеров.

«В материалах будут даны подробные разъяснения по установке базовых станций по программе «Устранение цифрового неравенства 2.0». Также там будут ответы на самые задаваемые жителями вопросы. Разработкой программы займутся представители Минцифры Дагестана и специалисты «Ростелекома». Депутаты Народного собрания в свою очередь помогут донести эту информацию до жителей сел, участвующих в программе», — рассказал Алиев.

Разработку методичек подтвердили и в республиканском минцифры.

«Эти методички будут раздаваться людям после встреч и обсуждения, чтобы они еще раз дома, в спокойной обстановке, могли перечитать информацию и сделать для себя выводы», — добавил министр цифрового развития Дагестана.

Компромиссные решения для недовольных

В селе Дулдуг Агульского района уже решили проблему постройки радиовышки, договорившись о строительстве в другом месте.

«Мы не отказались, а ставим (вышку), уже опоры поставили. Я позавчера схему утвердил и отправил. Все местные жители согласны. Изначально месяц назад хотели поставить ее в центре села, но там не получалось охватить сигналом деревню полностью. У нас предгорье, проблемная территория. А сейчас нашли второе место, проблем никаких», — поделился новостью глава села Казбек Фейзулаев.

В Минцифры Дагестана заявили корреспонденту Daily Storm, что «Ростелеком» как исполнитель уже успел вырыть котлован на запланированном ранее месте. Поэтому из-за переноса вышки компания понесла расходы. Также существует риск, что с окраины села сигнал от вышки не дойдет до части жителей. Более того, перенос по срокам затянул реализацию проекта.

В селе Сачада ситуация сложнее: если их соседи из Цулды хотят забрать вышку себе, то смогут сделать это лишь в 2024 году. Для этого в Минцифры предложили им проголосовать за строительство в своем населенном пункте на «Госуслугах». В таком случае Цулда попадет в программу цифровизации на 2025 год.

«В 2023 году за проведение интернета в село Цулда на портале госуслуг проголосовал только один человек. Если в следующем году жители будут активнее, то все получится. Но это не перенос станции, а самостоятельное участие в программе. Одна вышка ставится в пределах одного села, радиус ее действия — примерно три километра. Это значит, что установка базовой станции не покроет весь район связью», — объяснили в пресс-службе Министерства цифрового развития Республики Дагестан.

В Мусультемахи же придется либо уговаривать жителей, либо все-таки отказываться от строительства вышки.

«Место, предложенное местными жителями, было значительно дальше, чем 20-40 метров. И после подсчетов стало ясно, что сигнал с базовой станции не охватит всех жителей села. Вышка, помимо сотовой связи, предоставляет доступ и к общественному Wi-Fi с бесплатным интернетом. Поэтому смысла нет переносить эту станцию за пределы села. Либо потребуются дополнительные устройства для подключения к интернету», — констатировал представитель министерства.

Алексей Красовский

Оригинал материала: “Дэйли Шторм”