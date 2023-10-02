 

«Росатом» снимет мультсериал о работниках АЭС Борисе и Бахтияре

02.10.2023, 15:33, Разное
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Государственная корпорация «Росатом» и анимационная студия «Союзмультфильм» подписали соглашение о создании анимационного сериала «Борис и Бахтияр», в котором будет рассказано о жизненном пути двух молодых работников атомной станции.

Согласно синопсису сериала, главные герои – потомственные атомщики, работающие на АЭС в городе Весеннепольске. Борис – инженер по технике безопасности, а Бахтияр – младший научный сотрудник исследовательского отдела. Сериал расскажет о становлении молодых работников в системе «Росатома», росте их профессионализма и гражданской ответственности.

– Речь идёт не только о создании контента для молодёжи, но и о своего рода агитации через мультипликацию, – отметил представитель энтертейнмент-департамента «Росатома» на подписании соглашения. – С помощью мультипликационной ленты мы покажем молодому поколению, что работа на АЭС – это безопасно, интересно и весело. С нынешними продвинутыми системами безопасности управлять атомной станцией может любой баклан.

Стороны также обсуждают возможность разбавить ленту музыкальными вставками, которые будут комментировать главные герои – это позволит удешевить процесс производства за счёт сокращения хронометража и упрощения анимации, а также дополнительно популяризовать отечественную рок-сцену.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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