 

Москвич потерял iPhone и был избит после неудачного свидания

02.10.2023, 15:25, Разное
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Житель Москвы стал жертвой грабежа и побоев на Нахимовском проспекте в результате несостоявшейся встречи с девушкой. Эту информацию распространил Telegram-канал “Осторожно, Москва”.

Перед свиданием житель принял некоторую долю алкоголя, однако, приехав на место встречи, он так и не встретил девушку. Вместо этого он начал блуждать по Нахимовскому проспекту, крича имя своей подруги, чтобы привлечь её внимание и найти среди прохожих.

Один из прохожих обратился к нему с просьбой дать телефон для звонка друзьям. Когда молодой человек передал ему свой iPhone 6s, незнакомец мгновенно скрылся с устройством. Потерпевший попытался найти грабителя и в одном из дворов обнаружил двух мужчин. Подумав, что один из них — вор, он начал оскорблять компанию. В ответ его несколько раз ударили по лицу, причем в дальнейшем выяснилось, что незнакомцы не имели никакого отношения к краже.

После инцидента пострадавший обратился в полицию. В настоящее время ведется расследование по этому случаю.


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