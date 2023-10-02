Москвич потерял iPhone и был избит после неудачного свидания

Житель Москвы стал жертвой грабежа и побоев на Нахимовском проспекте в результате несостоявшейся встречи с девушкой. Эту информацию распространил Telegram-канал “Осторожно, Москва”.

Перед свиданием житель принял некоторую долю алкоголя, однако, приехав на место встречи, он так и не встретил девушку. Вместо этого он начал блуждать по Нахимовскому проспекту, крича имя своей подруги, чтобы привлечь её внимание и найти среди прохожих.

Один из прохожих обратился к нему с просьбой дать телефон для звонка друзьям. Когда молодой человек передал ему свой iPhone 6s, незнакомец мгновенно скрылся с устройством. Потерпевший попытался найти грабителя и в одном из дворов обнаружил двух мужчин. Подумав, что один из них — вор, он начал оскорблять компанию. В ответ его несколько раз ударили по лицу, причем в дальнейшем выяснилось, что незнакомцы не имели никакого отношения к краже.

После инцидента пострадавший обратился в полицию. В настоящее время ведется расследование по этому случаю.