 

SHAMAN возглавил топ прокремлевских Z-исполнителей 2023 года

02.10.2023, 14:45, Новости дня
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ВЦИОМ и премия “Народная марка” поделились результатами опроса: кто лучший на отечественной поп-сцене.

По мнению одной трети проголосовавших SHAMAN возглавил топ лучших исполнителей 2023 года на отечественной сцене. За кандидатуру Ярослава Дронова (
SHAMAN ) проголосовало 33% опрошенных, как сообщает интернет-издание “Подмосковье сегодня”.

И это неудивительно, ведь певец так искренне поет со сцены о самых глубоких человеческих чувствах и переживаниях. Экспрессивное творчество певца пронизано патриотическими мотивами. Его песня “Я русский” за два дня набрала более 2 миллионов просмотров после того, как была опубликована. В настоящее время имя исполнителя возглавляет топ лучших.

В опросе россияне отметили Полину Гагарину, как лучшую певицу года. В след за ней – Ларису Долину,
Anna Asti, Валерию, Пелагею, Ирину Аллегрову.

В топ попали также Олег Газманов, Николай Басков, Сергей Лазарев, Григорий Лепс, Филипп Киркоров, Лев Лещенко.

Лидер списка к своей нынешней популярности шел долго и упорно, отмечает “Царьград”. Впервые он вышел на сцену очень рано – в возрасте 4 лет. Учился в Гнесинке, участвовал во многочисленных музыкальных телепроектах.

Клип SHAMAN , снятый в зоне СВО, обратил на себя внимание Президента РФ Владимира Путина.

Как уточнил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, Владимир Путин по-доброму относится ко всем проявлениям творчество об СВО, – по сообщениям информационного агентства “URA.RU”.


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