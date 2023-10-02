 

Продюсер Швыдкой экстренно госпитализирован в Москве с серьезными увечьями

02.10.2023, 14:45, Новости дня
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Продюсер Александр Швыдкой госпитализирован в Москве. По информации, которая стала доступна прессе, у него диагностированы переломы и открытая черепно-мозговая травма.

События, которые привели к этой ситуации, на данный момент неизвестны. По данным “Царьграда”, мужчина был в сознании и даже сумел дать показания полицейским. Полицейские не исключают, что продюсера могли жестоко избить.


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