 

Xiaomi выпустит смартфон с самым ярким экраном на рынке

02.10.2023, 14:22, Разное
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Ожидается, что готовящийся к выходу флагманский смартфон Xiaomi 14 Pro станет настоящим лидером в мире мобильных устройств благодаря своему экрану с яркостью 3000 нит. Об этом информирует портал Gizmochina, ссылаясь на личные источники, в числе которых и известный инсайдер Картик Сингх (Kartikey Singh).

Согласно утечкам, Xiaomi 14 Pro будет представлен с 6,7-дюймовым OLED-дисплеем, который будет поддерживать частоту обновления от 1 до 120 Гц. Изогнутый по краям экран будет защищен закаленным стеклом Gorilla Glass Victus 2. Этот смартфон обещает установить два рекорда сразу. Во-первых, он предложит экран с ультратонкими рамками, которые будут иметь всего 1 мм толщины. Во-вторых, максимальная яркость матрицы составит впечатляющие 3000 нит.

Слухи также указывают на то, что Xiaomi 14 Pro будет одним из первых смартфонов, оснащенных еще не выпущенным чипом Snapdragon 8 Gen 3. Этот мощный смартфон будет иметь до 24 ГБ оперативной памяти LPDDR5x и внутренний накопитель UFS 4.0 вместимостью до 1 ТБ. А его батарея емкостью 4860 мАч поддержит быструю зарядку мощностью 120 Вт.

Кроме того, ожидается, что устройство будет оснащено тройной 50-мегапиксельной камерой, основным объективом, поддерживающим оптическую стабилизацию и переменную диафрагму.

Презентация смартфонов серии Xiaomi 14 ожидается в октябре-ноябре 2023 года, что вызывает большой интерес у поклонников марки Xiaomi.


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