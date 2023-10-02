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02.10.2023, 14:13, Разное
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«Новой газете» нужна ваша помощь!Несмотря ни на что, мы продолжаем работать. И работать здесь — в России. И работаем мы только благодаря вам, наши уважаемые читатели.Государство лишило нас права на профессиональную деятельность, отняв регистрации СМИ на все печатные издания, заблокировав сайт, отвадив рекламодателей и добивая штрафами.

🔹 Но сайт работает, мы выпускаем «Ту самую «Новую газету» и малым тиражом (больше не позволяет закон), и в ПДФ-формате.🔹 Работает наш телеграм-канал @novaya_pishet🔹 Выходят почтовые рассылки (https://novayagazeta.info/newsletters).🔹 На YouTube-канале «НО. Медиа из России» (https://www.youtube.com/@novaya_gazeta_) можно посмотреть репортажи и документальные фильмы, а достойные люди становятся гостями студии, чтобы иметь возможность встретиться с вами.👉 Эти две недели на YouTube-канале «НО. Медиа из России» — марафон в помощь «Новой газете». Нам очень нужны Соучастники, которые бы помогли по мере возможности своими донатами. Перечислить нам деньги просто и, самое главное, безопасно.Сделать это можно здесь: https://supportnovaya.club

Перепост привествуется!

Источник: Новая газета


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