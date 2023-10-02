Скандалы: На всех не хватило

Российские школы учатся без новых учебников

Прошел уже месяц с начала учебы, а в российских школах так и не появились новые учебники. Жалобы поступают из многих регионов. Единый стандарт приняли, говорят родители, а учебники не напечатали. Прошел месяц с начала нового учебного года, а в российские школы так и не завезли новые учебники, пишут депутаты в своих телеграм-каналах. В Красноярском крае такая ситуация наблюдается во многих школах по разным предметам: «В школе №158 третьему классу не выдали учебники по английскому языку».

«В школе №121 не выдали новые учебники по истории, 10 класс. Также непонятно, что с биологией. Выдали учебник, но не учатся по нему, потому он якобы не соответствует программе».

«Только единый стандарт принять успели, программы все переписали, а вот учебники к этим программам напечатать как-то не вышло».

«Уже прошел месяц учебы, в седьмых классах нет учебников по алгебре, геометрии и физике! Это новые предметы для этого класса! Дети до сих пор не знают, как выглядят учебники! Большая просьба, помогите!» — взывают родители к депутату Законодательного Собрания Красноярского края Александру Глискову.

Учебники не завезли не только в Красноярске. Депутат Госдумы Нина Останина направила запросы губернаторам Рязанской и Оренбургским областей. Но это не единственные отстающие регионы. Та же картина наблюдается в Самарской, Псковской, Тверской, Вологодской, Кировской, Ярославской, Тюменской областях.

Доходит до того, что один учебник выдают на несколько детей. Учителя копируют страницы и раздают их школьникам. Некоторые родители ксерокопируют учебники сами. Мама школьника так описывает свой опыт:

«Распечатка таких самодельных пособий обходится в 600–700 рублей, примерно как нормальный учебник, но это лучше, чем вынуждать ребёнка постоянно учиться за компьютером».

Но есть такие школы, где учебников нет совсем.

Родители с начала года бьют тревогу. В школьных библиотеках если есть, то старые учебники, а они не отвечают новым стандартам.

Родительница из Магнитогорска пишет в Вконтакте: «Чернее чёрного

Школа 38, учебников нету, все что есть старые, а часть новых не имеет нужной информации, УЖАС!»

Те, которые выдают пока еще, выглядят примерно так:

На это родители с сарказмом реагируют: Sergej Sedytschenkow: » Юлия, язык нескрепный, поэтому нет задачи сохранить носитель информации этого языка»

Родители пытаются найти логическое объяснение проблеме:

«Мы в начале двухтысячных тоже почти половину учебников покупали сами… У издательств учебная литература — самая доходная статья. Видимо, и издательства подняли цены, и школы не уложились в свой заложенный на год бюджет… Думаю, куча других причин тоже, что ненормально…»

Министра образования Кравцова по этому поводу даже вызывали в Думу на закрытое обещание. Тот, не сомневаясь, предложил депутату выехать с ним в любой регион и удостовериться, что проблем с учебниками нет.

«Смелое предложение, если, конечно, встречаться с родителями и педагогами, а не с губернаторами и региональными министрами, направляющими в Москву глянцевые отчёты с завиральными цифрами», — пишет Нина Останина в своем телеграм-канале.

Видимо, министр ездит по другой России, где в каждой школе есть новые учебники, горячие завтраки и школы с бассейнами. Впрочем, министр Кравцов получил приглашения и из нашей России

«Приезжайте в город Тосно Ленинградской области. Учебников не хватает во всех школах», »Тюменская область, Переваловская СОШ. Учебники старые, я бы даже сказала, старинные, не соответствуют программе», «Добро пожаловать в Свердловскую область. Школе в 2022 году для полного обеспечения учебниками 1 и 5 классов требовалось 1 900 000 рублей. Выделили 300 тысяч. Купили, что смогли. А в этом году грянул ФОП! И ВСЁ, что купили в прошлом году, теперь не соответствует программам».

Оригинал материала: “Новые известия”