 

Собянин поблагодарил столичных метростроителей за новые станции метро

02.10.2023, 13:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил метростроителей с профессиональным праздником. Пост опубликован в личном блоге градоначальника.

“Спасибо за Большую кольцевую! Спасибо за “Физтех” и “Аэропорт Внуково”, – написал Собянин.

Мэр уточнил, что в 2023 году сеть Московского метрополитена увеличилась на 14 станций. Впереди еще много новых проектов и задач, подчеркнул градоначальник.

Он напомнил, что подземное строительство в Москве ведется более 90 лет. С 2011 года построено и реконструировано 114 станций подземки и Московского центрального кольца, 11 электродепо. Весной 2023 года состоялось полное открытие Большой кольцевой линии.

В ближайшие годы в Москве построят еще 39 станций метро и шесть электродепо. Работы ведутся на будущих Троицкой, Рублево-Архангельской и Бирюлевской линиях.

Московский метрополитен пришел в область. Так, станция “Котельники” Таганско-Краснопресненской линии находится на стыке Москвы, Люберец и Котельников.

6 сентября открылся финальный участок Солнцевской линии метро со станциями “Пыхтино” и “Аэропорт Внуково”. За первую неделю ими воспользовались 113 тысяч раз. Впервые в России подземка пришла в воздушную гавань.

На Люблинско-Дмитровской линии 7 сентября запущено движение на участке со станциями “Яхромская”, “Лианозово” и “Физтех”. В дальнейшем на ветке появится станция “Южный порт”, которую построят между “Кожуховской” и “Печатниками”.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.10 / “Невозможное возможно”: Авербух поблагодарил Костомарова за участие в его шоу

02.10 / Москвичей предупредили о похолодании и дождях

02.10 / Что дает Петросяну веру в будущее России и современное поколение

02.10 / Застукали целующимися: Лолита и рыжий из “Иванушек” не скрывают своих чувств

02.10 / “Огромная потеря для театра”: Борис Щербаков о смерти Виталия Коняева

01.10 / Ни грамма косметики: вид 55-летней Валерии без макияжа воистину потрясает

01.10 / Стало известно об отмене концертов Галкина* в Казахстане: в чем причина?

01.10 / Семенович назвала совместный просмотр фильмов для взрослых спасением от измен

01.10 / Свадьбы не будет! Почему актриса Ланская внезапно разорвала помолвку

01.10 / “Не случайность”: уехавшая Лобода снова зарабатывает на россиянах

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика