Собянин поблагодарил столичных метростроителей за новые станции метро

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил метростроителей с профессиональным праздником. Пост опубликован в личном блоге градоначальника.

“Спасибо за Большую кольцевую! Спасибо за “Физтех” и “Аэропорт Внуково”, – написал Собянин.

Мэр уточнил, что в 2023 году сеть Московского метрополитена увеличилась на 14 станций. Впереди еще много новых проектов и задач, подчеркнул градоначальник.

Он напомнил, что подземное строительство в Москве ведется более 90 лет. С 2011 года построено и реконструировано 114 станций подземки и Московского центрального кольца, 11 электродепо. Весной 2023 года состоялось полное открытие Большой кольцевой линии.

В ближайшие годы в Москве построят еще 39 станций метро и шесть электродепо. Работы ведутся на будущих Троицкой, Рублево-Архангельской и Бирюлевской линиях.

Московский метрополитен пришел в область. Так, станция “Котельники” Таганско-Краснопресненской линии находится на стыке Москвы, Люберец и Котельников.

6 сентября открылся финальный участок Солнцевской линии метро со станциями “Пыхтино” и “Аэропорт Внуково”. За первую неделю ими воспользовались 113 тысяч раз. Впервые в России подземка пришла в воздушную гавань.

На Люблинско-Дмитровской линии 7 сентября запущено движение на участке со станциями “Яхромская”, “Лианозово” и “Физтех”. В дальнейшем на ветке появится станция “Южный порт”, которую построят между “Кожуховской” и “Печатниками”.