Отказ рассекретить архивы НКВД объяснили необходимостью защиты исторической правды

Росархив не будет рассекречивать архивы НКВД СССР, поскольку это не отвечает государственной политике по вопросу защиты исторической правды и может дать поводы для создания антироссийских фейков – об этом сообщил замглавы ведомства на конференции школьных и вузовских преподавателей истории.

Агентство также намерено ограничить доступ к изучению документов для физических лиц, не имеющих особого разрешения от органов государственной безопасности. По словам чиновника, зачастую даже не в засекреченных документах «находят грязь, враньё и вещи, на которых акцентировать внимание вообще не надо».

«Это как с композитором Гершевичем. Долго время считалось, что он во время выполнения трудовых обязанностей побежал, убежал, замёрз в тайге. Родственникам вообще поначалу говорили, что от инфаркта умер в поезде по пути на работу. Все были довольны. Нет же, отдельные личности начали копаться и накопали личное дело, накопали следственное дело, – посетовал заместитель директора. – Я не буду дословно говорить, что там на самом деле с ним случилось, чтобы меня не привлекли тоже за фейки, но вот эти гадости про НКВД в итоге распространили и в Википедии, и в печатных изданиях, и даже мемориальную табличку этому композитору повесили. Мы только недавно добились, чтобы её сняли».

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