Видеокарта Nvidia GeForce RTX 3060 стала самой популярной у пользователей Steam

Магазин Valve, известный как Steam, опубликовал сводку статистики за сентябрь, касающуюся аппаратного обеспечения, используемого игроками на их платформе. Согласно этому отчету, видеокарта Nvidia GeForce RTX 3060 заняла первое место среди геймеров в сентябре. Она установлена в компьютерах 6,27% пользователей Steam, что на 1,4% больше, чем в августе.

На втором месте оказалась видеокарта GTX 1650, составившая 4,78% от общей доли. Этот показатель включает как стационарные, так и мобильные версии GTX 1650. Однако, если учитывать только стационарные видеокарты, то RTX 3060 опережает GTX 1650 более чем вдвое.

Третье место заняла еще одна видеокарта от Nvidia – RTX 2060 (4,69%).

Несмотря на постоянные обновления и улучшения в операционной системе Windows 11, она занимает второе место по популярности среди пользователей Steam, составляя 37,4%. Причем за последний месяц количество пользователей этой версии уменьшилось почти на 1,8%. Самой популярной операционной системой остается Windows 10 (57,9%), доля которой выросла на 1,9% за последний месяц.