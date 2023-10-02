 

Видеокарта Nvidia GeForce RTX 3060 стала самой популярной у пользователей Steam

02.10.2023, 12:15, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Магазин Valve, известный как Steam, опубликовал сводку статистики за сентябрь, касающуюся аппаратного обеспечения, используемого игроками на их платформе. Согласно этому отчету, видеокарта Nvidia GeForce RTX 3060 заняла первое место среди геймеров в сентябре. Она установлена в компьютерах 6,27% пользователей Steam, что на 1,4% больше, чем в августе.

На втором месте оказалась видеокарта GTX 1650, составившая 4,78% от общей доли. Этот показатель включает как стационарные, так и мобильные версии GTX 1650. Однако, если учитывать только стационарные видеокарты, то RTX 3060 опережает GTX 1650 более чем вдвое.

Третье место заняла еще одна видеокарта от Nvidia – RTX 2060 (4,69%).

Несмотря на постоянные обновления и улучшения в операционной системе Windows 11, она занимает второе место по популярности среди пользователей Steam, составляя 37,4%. Причем за последний месяц количество пользователей этой версии уменьшилось почти на 1,8%. Самой популярной операционной системой остается Windows 10 (57,9%), доля которой выросла на 1,9% за последний месяц.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.10 / Скандалы: Что осталось в России у бывшего госминистра Нагорного Карабаха и миллиардера Рубена Варданяна

02.10 / Нарколог из Воркуты изобрёл детскую водку

02.10 / Мнение: О крайнем напряжении всех сил… Россия — на грани провала?

02.10 / Samsung объявил дату презентации Galaxy S23 FE и других новинок

02.10 / Повышение пенсионного возраста прибавило рынку труда РФ 1,7 млн человек

02.10 / Рупор кремлевской пропаганды: Задержание вражеского агента в ЛНР

02.10 / Волочкова показала кольцо с бриллиантом от тайного поклонника

02.10 / Поклонники покойного актера Гришечкина довели его экс-невесту до нервного срыва

02.10 / Мнение: Генерал МВД и братва

02.10 / Adobe запретила россиянам пользоваться форматом PDF

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика