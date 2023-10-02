Мнение: О крайнем напряжении всех сил… Россия — на грани провала?

Как известно в интернете всякой @, Советский Союз погубили «непомерные» военные расходы и «проигранная» вопреки им Афганская война, где вооружённые «калашами» да «стингерами» бородачи заставили убраться за Пяндж тогдашнюю несокрушимую и легендарную. Плюс ещё генсек Горбачев что-то намутил. Сейчас всё, похоже, идёт по тому же пути. Во всяком случае…

…согласно подсчётам некоторых экспертов, доля военных расходов в российском бюджете-2024 станет рекордной с последних лет Советского Союза.

Согласно открытым данным, по статье «Национальная оборона» #Россия намеренf потратить в следующем году 10,8 трлн руб. — на 70% больше, чем в текущем году (6,8 трлн руб.) и в 2,3 раза больше, чем в 2022-м (4,7 трлн руб.). В результате впервые #армия и заводы ВПК «съедят» практически каждый третий потраченный казной рубль (29,5%).

«Таких оборонных расходов ещё не было за всю современную историю России», — отмечает некая Александра Прокопенко, приглашённый научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии. А #статистика подсказывает, что nреть бюджета на оборону тратил №СССР в свои последние годы. Например, в бюджете-1990 на «военные цели» было заложено 71 млрд тогдашних рублей из 241,3 млрд, или 29,4% — такие данные опубликованы в архиве экс-премьера РФ Егора Гайдара.

Но это ещё не всё. Если учесть суммарные расходы на силовиков, включая полицию, Росгвардию и систему ФСИН, то #Россия уже побила рекорды позднесоветского периода. В сумме на статьи «национальная оборона» и «национальная безопасность», которая сама по себе тянет на 3,5 трлн руб., приходится почти 40% бюджета РФ против 33% у Советского Союза в 1990 году. И хотя значительная часть «полицейских» расходов связана с тратами на обустройство в четырёх регионах, принятых в состав РФ в прошлом году, всё равно приходится экономить. На чём — понятно.

Например, бюджетные ассигнования по направлению «Национальная экономика» на 2024 год запланированы в объёме 3,93 трлн руб. — это 10,7% в общей структуре расходов. И это минимум с 2007 года: только в 2006-м доля трат на экономику была меньше, составив 8,1%. Пострадало и традиционное второе по величине направление бюджетных расходов — «Социальная политика»: на неё выделяется 7,71 трлн руб., что составляет 21,1% ассигнований. Это самая низкая доля как минимум с 2011 года, притом что социальные обязательства ввиду появления «новых регионов» выросли. Ну и отдельно стоит подчеркнуть, что #бюджет останется дефицитным на три ближайших года, тогда как источники его финансирования становятся всё более «разовыми».

И хотя «на бумаге» всё выглядит более-менее пристойно, налоговых «оврагов» в проекте бюджета-2024 предостаточно. Тут как нельзя более уместна идиома по краю пропасти. Возможно, и удастся, кстати. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что «последовательная реализация мероприятий и планов деятельности [МО РФ] до 2025 года позволит достичь намеченных целей» — многие это восприняли как намёк на вероятное достижение победы на горизонте двух лет, для чего и понадобилось резко нарастить военные #расходы.

Ну а если — «не сработает»?

Провал в катастрофу 1990-х?

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