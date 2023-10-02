 

Волочкова показала кольцо с бриллиантом от тайного поклонника

02.10.2023, 10:25, Разное
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Волочкова любит интриговать общественность намеками на свои победы на личном фронте. Новости о новым кавалерах привлекает внимание россиян не меньше, чем шпагаты бывшей балерины.

Теперь знаменитость продемонстрировала новое украшение на пальце. “Это бриллиант 4,9 карат, почти 5. Его мне подарил один мой ухажер, теперь
ношу украшение под пальцем. Этот человек меня очень любит и восхищается
мной, но это не мой молодой человек”, — похвасталась знаменитость в соцсети.

Анастасия заверила, что поклонник не ревнует к
такому проявлению внимания со стороны других. По словам Волочковой, со
своим избранником знакома уже более восьми лет.

Балерина отметила, что ради мужчины сходила на омолаживающую процедуру. Впрочем, повторять это она не хочет.

“Я всегда привожу негативный пример в виде силиконовых женщин. Они
все на одно лицо. Это совсем не нравится мужчинам, как и сделанная грудь. Это
же трогаешь, это все в каких-то пупырышках, просто ужасно!” — откровенно рассказала балерина в эфире шоу “Ты не поверишь!” на НТВ

Ранее “Дни.ру” писали о том, что Волочкова уже много лет придерживается экстремальной диеты. Она питается мизерными порциями еды, состоящей из овощей и острого супа с яйцом. Изнуряющая диета звезды не на шутку встревожила россиян.


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