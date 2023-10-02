Поклонники покойного актера Гришечкина довели его экс-невесту до нервного срыва

Актер из сериала “Солдаты” умер в ночь на 16 сентября. Для поклонников и коллег по цеху новость стала по-настоящему неожиданной. Ведь Вячеславу Гришечкину только недавно стукнуло 61. Как известно, причиной смерти артиста является остановка сердечной деятельности из-за острых нарушений.

Правда, многие фанаты актера считают, что в его смерти виновата Диана Бичарова, с которой у Вячеслава Гришечкина был роман. Он даже успел сделать ей предложение, однако свадьба так и не состоялась. Причина тому стало то, что продюсер решила выйти замуж за другого.

Несмотря на разрыв, бывшим возлюбленным удалось сохранить не только рабочие, но и дружеские отношения. Правда, общественность этот факт не сильно волнует. Поклонники покойного актера Вячеслава Гришечкина довели его экс-невесту до нервного срыва. Как сообщает Пятый канал, Диану Бичарову стали винить не только в его смерти, но и в проблемах с внешностью, мол та выглядит значительно хуже своих лет.

После всех обвинений ей пришлось посетить консультацию пластического хирурга. Он объяснил, что у девушки есть зоны, с которыми можно поработать. Например, со вторым подбородком, а также с щеками и морщинами на шее. Как заверил врач, все эти проблемы можно решить без хирургического вмешательства.

Ранее “Дни.ру” писали, что стало известно имя наследника имущества актера “Солдаты”.