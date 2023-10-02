 

Мнение: Генерал МВД и братва

02.10.2023, 10:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Савеловский районный суд Москвы рассмотрел новое уголовное дело в отношении Адыгана Саляхова, бывшего лидера одной из самых кровавых банд России – ОПГ «29 комплекс».

На этот раз – за организацию убийства елабужского бизнесмена и депутата Айрата Исрафилова, которого расстреляли 28 августа 1999 года в Москве, на автостоянке возле рынка, расположенного в спорткомплексе ЦСКА.

Во время процесса стали известны важные подробности и подготовки убийства Айрата Исрафилова, и про взаимоотношения ОПГ «29 комплекс» с Ильшатом Гафуровым, бывшим ректором Казанского университета, с 1996-го по 2010 годы трудившегося главой администрации города Елабуга.

В протокол судебного заседания занесено, что Саляхов уже давно говорил о причастности Гафурова к убийству Ирафилову. Но его слова в Татарстане никого не интересовали, пока расследованием не занялась Москва.

По словам бывшего лидера «двадцатидевятников» Ильшат Гафуров был полноправным членом банды.

«Гафуров был одним из нас, он был «двадцатидевятником» – рассказал в суде Саляхов. «Он был под нашим покровительством. Если бы не мы, он никогда не стал бы депутатом Госсовета, а потом и мэром Елабуги. Мы финансировали его избирательные компании» – заявил Саляхов в суде.

Другие программы про «дело Гафурова»:

Закат эпохи «главарей»

Донос из СИЗО на полковника МВД

Ректор и ОПГ

PS Видео выложил не только на YouTube, но и в Rutube.  Как обычно напоминаю: подписывайтесь на канал и не забывайте ставить лайки! Подписывайтесь и на мой Telegram-канал.

Источник: Ирек Муртазин


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.10 / Adobe запретила россиянам пользоваться форматом PDF

02.10 / Внука Пугачевой ждал неожиданный сюрприз в США

02.10 / Седокова написала песню о предательстве и уехала от мужа

02.10 / РЖД планирует разработать беспилотные поезда

02.10 / Представлен новый российский ноутбук «Гравитон» за 130 тысяч рублей

02.10 / В России разработана новая система поиска утерянных носков

02.10 / “Дьявол в юбке”: Литвинова в образе своего кумира стала неузнаваемой

02.10 / «Древняя библиотека пришельцев» в Египте под Сфинксом может быть уничтожена

02.10 / Самые распространенные фобии: от страха высоты до страха общения

02.10 / Мнение: О про́клятом русском вопросе… Хотят ли русские — мира?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика