Мнение: Генерал МВД и братва

Савеловский районный суд Москвы рассмотрел новое уголовное дело в отношении Адыгана Саляхова, бывшего лидера одной из самых кровавых банд России – ОПГ «29 комплекс».

На этот раз – за организацию убийства елабужского бизнесмена и депутата Айрата Исрафилова, которого расстреляли 28 августа 1999 года в Москве, на автостоянке возле рынка, расположенного в спорткомплексе ЦСКА.

Во время процесса стали известны важные подробности и подготовки убийства Айрата Исрафилова, и про взаимоотношения ОПГ «29 комплекс» с Ильшатом Гафуровым, бывшим ректором Казанского университета, с 1996-го по 2010 годы трудившегося главой администрации города Елабуга.

В протокол судебного заседания занесено, что Саляхов уже давно говорил о причастности Гафурова к убийству Ирафилову. Но его слова в Татарстане никого не интересовали, пока расследованием не занялась Москва.

По словам бывшего лидера «двадцатидевятников» Ильшат Гафуров был полноправным членом банды.

«Гафуров был одним из нас, он был «двадцатидевятником» – рассказал в суде Саляхов. «Он был под нашим покровительством. Если бы не мы, он никогда не стал бы депутатом Госсовета, а потом и мэром Елабуги. Мы финансировали его избирательные компании» – заявил Саляхов в суде.

Другие программы про «дело Гафурова»:

Закат эпохи «главарей»

Донос из СИЗО на полковника МВД

Ректор и ОПГ

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