Adobe запретила россиянам пользоваться форматом PDF

С 10 октября 2023 года россияне больше не смогут воспользоваться форматом PDF – компания Adobe, владеющая правами на него, запретила любое его использование на территории Российской Федерации либо гражданами РФ.

Adobe ещё в прошлом году убрала русскоязычный интерфейс из Acrobat Reader, а затем выпустила обновление, после которого программа больше не создаёт документы на русском языке. Сейчас наступила очередь самого формата. В новом тексте лицензии на него указано, что в рамках «частных санкционных усилий» (то есть, по инициативе самой Adobe) он больше не может использоваться в России. Попытки обойти этот запрет считаются нарушением международного законодательства в сфере интеллектуального права и преследуются по закону.

Для выполнения новых требований установлены сжатые сроки: в течение 30 дней (до 9 ноября 2023 года) все файлы PDF, созданные или использующиеся в России, должны быть удалены с носителей, в том числе облачных. Полиграфическая продукция, созданная с применением этого формата, должна быть уничтожена. В компании подчеркнули, что хотя и не имеют технических средств, чтобы проконтролировать этот процесс, но не сомневаются в «полновесности и значимости принятых решений».

– Отныне использование PDF в России – это пиратство. То есть, мы фактически криминализовали этот процесс и лишь немногие маргиналы решатся нарушить закон, – сказала глава юридического отдела Adobe Мелинда Шрайб. – Мы требуем от российских правоохранительных органов внимательно следить за соблюдением прав нашей корпорации и сотрудничать по каждому выявленному случаю незаконного использования формата, если таковые будут.

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