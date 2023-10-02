 

Седокова написала песню о предательстве и уехала от мужа

02.10.2023, 9:25, Разное
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Причина, по которой певица Анна Седокова неожиданно вернулась в столицу в сентябре, остается не совсем ясной. Хотя одно событие из жизни роковой красотки наталкивает на определенные мысли и вызывает вопросы: почему Седокова написала песню о предательстве и уехала от мужа?

До возвращения из Штатов, где звезда проживала с мужем Янисом Тимма, у Анны Седоковой вышел новый сингл “Пятый угол”, который, по ее словам, был написан в момент сильнейшего эмоционального опустошения. С чем связано это опустошение, остается только догадываться. Но сразу же после выхода трэка, Анна и Янис не на шутку повздорили. Позже произошло примирение. Но несмотря на это певица уехала в Москву.

Как выяснилось, композиция “Пятый угол” повествует о предательстве и любви, которую принято называть “болезненной”. Связь между написанием песни и тем, что Анна уехала от мужа, подогревает еще и тот факт, что певица сама сетует на фатальность своих песен.

Как призналась Анна Седокова в одном из интервью Пятому каналу, каждая ее песня сбывается. И это, судя по всему, не очень радует артистку.

Анна Седокова призналась, что хотела бы, чтобы ее песни не переходили из творческой плоскости в жизненную.

По этой причине, как уточнила звезда, у нее и не выходят треки последние три года. Ей просто страшно, что очередная песня станет пророческой.

Связана ли новая песня “Пятый угол” с событиями в жизни певицы? Поклонникам певицы остается только гадать.


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