РЖД планирует разработать беспилотные поезда

Генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозеров объявил о планах компании разработать беспилотные поезда на отечественной платформе, и таким образом достичь высшего четвертого уровня автоматизации, возможности удаленного управления. После завершения всех испытательных этапов и подтверждения безопасности, эти поезда будут выпущены в эксплуатацию.

Более того, в РЖД также ведется разработка отечественного аналога поездам “Ласточка”. Это тоже довольно серьезный шаг в направлении развития беспилотных технологий в железнодорожной индустрии.

Ранее сообщалось, что началось тестирование сети LTE для внедрения беспилотных поездов в московском метро. По данным президента Sitronics Group Николая Пожидаева, первые беспилотные пассажирские суда появятся в РФ уже в 2024 году. Он также отметил, что системы автономного судовождения в настоящее время успешно проходящие опытную эксплуатацию между Калининградом и Санкт-Петербургом на двух паромах и в дальнейшем могут быть использованы для судоходства в акватории Северного морского пути (СМП).