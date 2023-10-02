 

РЖД планирует разработать беспилотные поезда

02.10.2023, 9:02, Разное
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Генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозеров объявил о планах компании разработать беспилотные поезда на отечественной платформе, и таким образом достичь высшего четвертого уровня автоматизации, возможности удаленного управления. После завершения всех испытательных этапов и подтверждения безопасности, эти поезда будут выпущены в эксплуатацию.

Более того, в РЖД также ведется разработка отечественного аналога поездам “Ласточка”. Это тоже довольно серьезный шаг в направлении развития беспилотных технологий в железнодорожной индустрии.

Ранее сообщалось, что началось тестирование сети LTE для внедрения беспилотных поездов в московском метро. По данным президента Sitronics Group Николая Пожидаева, первые беспилотные пассажирские суда появятся в РФ уже в 2024 году. Он также отметил, что системы автономного судовождения в настоящее время успешно проходящие опытную эксплуатацию между Калининградом и Санкт-Петербургом на двух паромах и в дальнейшем могут быть использованы для судоходства в акватории Северного морского пути (СМП).


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