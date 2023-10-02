Представлен новый российский ноутбук «Гравитон» за 130 тысяч рублей

Компания “Гравитон” анонсировала выпуск своего ноутбука Н17И-Т в металлическом корпусе за 130 тысяч рублей.

Ноутбук оснащен 17,3-дюймовым дисплеем с Full HD разрешением. За его производительность отвечает процессор Intel Core 11-го поколения, выпущенный в 2020 году. “Гравитон” Н17И-Т может поддерживать до 32 ГБ оперативной памяти и до 4 ТБ твердотельного накопителя.

В ноутбуке также предусмотрен сканер отпечатков пальцев и поддержка зарядки через USB-C мощностью 65 Вт при емкости аккумулятора в 4800 мАч (54,7 Вт*ч). Толщина устройства составляет 19 мм, а его вес – 2,3 кг.

Ноутбук получил сертификацию для работы с российскими операционными системами Astra Linux SE и РЕД ОС. Он был разработан и произведен в РФ и внесен в Реестр российской промышленной продукции Минпромторга.

Цена базовой конфигурации ноутбука Н17И-Т с процессором Intel Core i5-1135G7, 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ SSD составит около 130 тыс. рублей. В сравнении с аналогичными устройствами, его стоимость ощутимо выше – средняя цена последних составляет 45-50 тыс. рублей.