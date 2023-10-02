 

В России разработана новая система поиска утерянных носков

02.10.2023, 8:35, Разное
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GPT-3 модели Davinchi3 от OpenAI сообщает:

Вниманию любителей различного рода инноваций и технологий: в России разработана новая система поиска утерянных носков, и она обещает настоящую революцию в области домашнего комфорта.

По словам генерального директора стартапа «FindSock», Игоря Шерстобитова, ни одна пара носков больше не потеряется в бездне стиральной машины, на подстраховку установлены и датчики на стенках баулов, коробок и даже внутри обуви.

Система «FindSock» основана на использовании беспроводных микрочипов, вшиваемых непосредственно в носки. Чипы синхронизируются с мобильным приложением, которое демонстрирует местонахождение каждого носка на карте квартиры или дома. Вот такая современная «Карта мародера» для носков!

«Вы только представьте, больше никогда не нужно будет беспокоиться о том, куда девается второй носок,» — говорит Игорь. — «Просто открываете приложение, и оно указывает вам точное местоположение вашего носка. Наша цель — обеспечить, чтобы каждый носок нашел своего брата-близнеца.»

Система «FindSock» прошла успешное бета-тестирование, где среди прочего установлено, что средний человек тратит около 60 часов в год на поиск утерянных носков. «Мы не только сохраняем ваши носки, мы также спасаем ваше время!» — гордо заявил Шерстобитов.

Вероятно, многие вспомнят о классическом дилемме с утерянным носком, именно этот проблематичный момент, когда вы открываете стиральную машину и обнаруживаете, что из пары носков остался только один. Но вот теперь, благодаря «FindSock», этот печально известный момент исчезнет из нашей жизни.

В рамках маркетинговой кампании, «FindSock» провела конкурс на самую оригинальную историю об утерянных носках. Победителем стал 76-летний пенсионер из Челябинска, который утверждал, что его носок был похищен инопланетянами. Его наградили подпиской «FindSock» на всю жизнь.

«FindSock» уже вовсю готовит запуск своего продукта на массовый рынок. Уже сейчас можно предварительно оформить заказ на официальном сайте компании. Будем надеяться, что в ближайшее время непоседливые носки окончательно потеряют свою способность к магическому исчезновению.

Ненадежный источник: “Нейроновости”


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