Рупор кремлевской пропаганды: Помощь коллективного разума

Помощь коллективного разума

Уважаемые друзья!

В рамках моей любимой темы в этом блоге, именуемой мною как «Опыт коллективного разума», этот самый опыт вдруг понадобился мне как никогда раньше, так что я переименовал его в «помощь». И эта статья будет совсем короткой, собственно, не статья, а заметка.

Суть в том, что я преподаватель одновременно и в вузе, и в колледже. В последнем мне приходится работать с подростками, поступившими к нам по окончании девятого класса. И вот в силу ряда обстоятельств я с нехорошим изумлением обнаружил, в какой агрессивной виртуальной среде пребывают эти неокрепшие юные души.

Это совсем не беспорядочный информационный сумбур – то есть и такой тоже есть, но маскируясь в нем, с молодежью вполне целенаправленно и психологически грамотно работают враждебные нам силы, причем я имею в виду не только неприятельские спецслужбы (безусловно, их тоже), но и деструктивные элементы уголовной, сектантской и тому подобной направленности. Вся эта нечисть – иначе и не скажешь, она действует по методу змея-искусителя – лукаво норовит завлечь наивного юношу или девушку в паутину ложных ценностей, и не заметно, чтобы она сбавляла градус охоты за душами, скорее наоборот.

Отсюда, знаю обширность аудитории данного блога, я обращаюсь к «помощи зала»: уважаемые читатели, кто знает, какие есть у нас организации, профессионально занимающиеся противостоянием этим интернет-демонам – ну, за исключением специальных ведомств, понятно. Возможно, это какие-то общественные организации, клубы психологической поддержки, вообще объединения неравнодушных людей… Буду благодарен за любую поддержку!

(с) Всеволод Глуховцев

PS. В общем, если кто знает наличие таких организаций в стране, пишите.

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