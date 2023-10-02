Мнение: О главном про «хороших русских»… Какого мира они хотят?

На днях гендиректор прокремлёвского ВЦИОМа Валерий Фёдоров оценил численность «партии войны» в России в 10-15% от её взрослого населения. И предупредил, что именно от этой когорты населения в ближайшей перспективе будет исходить наибольшая опасность эскалации. А так-то все прочие русские — хорошие: они «за мир» в той или иной степени.

Что совсем интересно, подобную оценку подтвердили и с противоположной стороны. Иноагент «Левада» также показал наглядно, что убеждённых сторонников продолжения СВО до полного парада Победы на Крещатике — четверть россиян. Остальные — все «голуби мира» той или иной степени миролюбия. От «можно продолжать [СВО], а можно и поговорить» до «скорее начинать договариваться!».

Причём в самой младшей возрастной когорте, от 18-ти до 24-х, таких пацифистов почти две трети, а а возрасте до сорока — более половины.

Что вполне логично: неиллюзорная возможность личного участия в «умиротворении» и «демилитаризации» кого угодно сделает настоящим толстовцем. А вот чем ниже реальная вероятность взять в руки автомат и надеть берцы — тем громче с дивана звучит «Гром победы раздавайся, Веселися, храбрый росс!». Исключения тоже бывают, впрочем.

С другой стороны, миролюбие тоже может быть разным. И тут возникает нюанс: «хорошим русским» нужен мир, но не любой ценой. Не ценой уступок, во всяком случае.

Только ничтожно малые, близкие к «статистической погрешности» 5-6% населения считают допустимыми некоторые уступки Украине ради заключения с ней мирного договора. Ещё около 15% жителей РФ могут на такие уступки согласиться при определённых обстоятельствах.

Остальные с разной степенью категоричности возражают против компромиссов. Мир — да, но без уступок Украине.

Причём такая твёрдость позиции почти не зависит от возраста.

Разве что самые молодые проявляют чуточку больший конформизм.

Логично предположить, что подавляющее большинство россиян выступают за мир на основе признания Украиной «реалий на земле». Сиречь, за безоговорочное сохранение новых территорий в составе РФ и прочую «демилитаризацию».

Вот просто интересно: а как противники «до победного конца» и сторонники «мира без уступок» себе это представляют?

А вы подобное представить можете — как?

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