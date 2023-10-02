Мнение: Плюрализм?

Оставлю это здесь.

Александр Дугин: «Клип «Русские Маяки» это омерзительная подделка. Так бросают кость собаке. Которую не любят. Чужой дворняге. Как можно было Чичериной принимать в этом дерьме участие? Власть со своим глубинным презрением к настоящему русскому народу доиграется. Это, правда, слишком. Будь ты проклят, русский шансон…» (отсюда)

Дугин говорит вот про этот клип:

И в чем не прав философ-патриот?

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