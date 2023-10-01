Режиссер выдал главные секреты современного кинематографа

В последние годы российское кино сделало существенный шаг

вперед, выпуская картины не только с увлекательным сюжетом, но и высочайшего

уровня графикой. С Пятым каналом основатель студии 3D-анимации Виктор Лакисов поделился

рядом неочевидных тонкостей работы с рисованными персонажами, и таким образом раскрыл главные секреты современного кинематографа.

В первую очередь специалист обращает внимание на то, что

насколько бы нереальным не было существо, необходима тщательная проработка его

анатомии. По необходимости ее приходится создавать с нуля, продумывая законы ее

взаимодействия с окружающим миром.

“Так, чтобы механика движения была реалистична, согласно

всем законам физики”, — пояснил эксперт.

Режиссер сожалеет, что в наши дни в процессе создания

подобных героев сложно проявить творчество в его традиционном понятии, так как

ключевая позиция здесь занята искусственным интеллектов, алгоритмами и прочим IT. Для творчества здесь

зачастую остается слишком мало места.

Говоря об отечественной киноиндустрии, Лакисов подчеркивает:

несмотря на то, что мы начали свой путь значительно позже условного Голливуда,

технический прогресс развивается столь молниеносно, что в некоторых аспектах

российские студии спецэффектов уже перегнали западные, причем выдавая

высококлассную картинку за существенно меньшие деньги.