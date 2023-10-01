Режиссер выдал главные секреты современного кинематографа
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В последние годы российское кино сделало существенный шаг
вперед, выпуская картины не только с увлекательным сюжетом, но и высочайшего
уровня графикой. С Пятым каналом основатель студии 3D-анимации Виктор Лакисов поделился
рядом неочевидных тонкостей работы с рисованными персонажами, и таким образом раскрыл главные секреты современного кинематографа.
В первую очередь специалист обращает внимание на то, что
насколько бы нереальным не было существо, необходима тщательная проработка его
анатомии. По необходимости ее приходится создавать с нуля, продумывая законы ее
взаимодействия с окружающим миром.
“Так, чтобы механика движения была реалистична, согласно
всем законам физики”, — пояснил эксперт.
Режиссер сожалеет, что в наши дни в процессе создания
подобных героев сложно проявить творчество в его традиционном понятии, так как
ключевая позиция здесь занята искусственным интеллектов, алгоритмами и прочим IT. Для творчества здесь
зачастую остается слишком мало места.
Говоря об отечественной киноиндустрии, Лакисов подчеркивает:
несмотря на то, что мы начали свой путь значительно позже условного Голливуда,
технический прогресс развивается столь молниеносно, что в некоторых аспектах
российские студии спецэффектов уже перегнали западные, причем выдавая
высококлассную картинку за существенно меньшие деньги.
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