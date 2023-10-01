 

Режиссер выдал главные секреты современного кинематографа

01.10.2023, 22:35, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В последние годы российское кино сделало существенный шаг
вперед, выпуская картины не только с увлекательным сюжетом, но и высочайшего
уровня графикой. С Пятым каналом основатель студии 3D-анимации Виктор Лакисов поделился
рядом неочевидных тонкостей работы с рисованными персонажами, и таким образом раскрыл главные секреты современного кинематографа.

В первую очередь специалист обращает внимание на то, что
насколько бы нереальным не было существо, необходима тщательная проработка его
анатомии. По необходимости ее приходится создавать с нуля, продумывая законы ее
взаимодействия с окружающим миром.

“Так, чтобы механика движения была реалистична, согласно
всем законам физики”, — пояснил эксперт.

Режиссер сожалеет, что в наши дни в процессе создания
подобных героев сложно проявить творчество в его традиционном понятии, так как
ключевая позиция здесь занята искусственным интеллектов, алгоритмами и прочим IT. Для творчества здесь
зачастую остается слишком мало места.

Говоря об отечественной киноиндустрии, Лакисов подчеркивает:
несмотря на то, что мы начали свой путь значительно позже условного Голливуда,
технический прогресс развивается столь молниеносно, что в некоторых аспектах
российские студии спецэффектов уже перегнали западные, причем выдавая
высококлассную картинку за существенно меньшие деньги.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.10 / Когда хочется тепла: 5 легких романов на один вечер

01.10 / Ни грамма косметики: вид 55-летней Валерии без макияжа воистину потрясает

01.10 / Стало известно об отмене концертов Галкина* в Казахстане: в чем причина?

01.10 / Семенович назвала совместный просмотр фильмов для взрослых спасением от измен

01.10 / Свадьбы не будет! Почему актриса Ланская внезапно разорвала помолвку

01.10 / “Не случайность”: уехавшая Лобода снова зарабатывает на россиянах

01.10 / “Китаеночек”: что сказала мать при виде обезображенной отеками Бони

01.10 / Асмус после операции сделала срочное заявление: она приняла непростое решение

01.10 / Шойгу и Дюмин встретили гостей на заседании Совета министров обороны СНГ в Туле

01.10 / В Челябинске на ребенка, возвращавшегося из детского сада с матерью, напала соседская собака

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика