Мнение: Почему русский Симс провалится

Депутаты из нескольких партий объединились, чтобы создать отечественный аналог американской игры Симс. Они уже подали официальное заявление в адрес вице-премьера Дмитрия Чернышенко, который отвечает в России за цифровую экономику и инновации. Мой вердикт — свой Симс дело нужное, но план депутатов провалится почти наверняка.

Цитирую (ссылка):

…по данным “Лаборатории Касперского”, отмечают авторы письма, 90% российских детей играют в видеоигры. В результате, видеоигры становятся важным каналом для трансляции российским детям и молодежи тех или иных ценностей и социальных установок, полагают депутаты. “Особенно большое влияние оказывают игры из жанра “симулятор жизни”, где игрок управляет одним или несколькими персонажами, живущими в виртуальном мире, максимально напоминающем нашу действительность. Наиболее известным и в настоящий момент единственным актуальным представителем данного жанра выступает серия видеоигр The Sims. Последняя часть данной серии — The Sims 4 — привлекла внимание свыше 70 млн игроков во всем мире, в том числе и в РФ”, — подчеркнули парламентарии.

“При этом в данной игре активно пропагандируется ЛГБТ и иные формы поведения, противоречащие традиционным российским духовно-нравственным ценностям. Несмотря на формальное присвоение рейтинга “18+”, игра пользуется популярностью у российских подростков. Представляется, что в сложившейся ситуации наилучшим выходом будет разработка отечественной видеоигры в жанре “симулятор жизни”, соответствующей российским традиционным духовно-нравственным ценностям и включающей в себя образовательную компоненту, которая поможет получить российским подросткам знания, необходимые в реальной жизни”, — указали депутаты.

Они уточнили, что подростки благодаря игре получат знания о построении здоровых семейных отношений, рождении и воспитании детей, об основах российского законодательства, о профессиональной ориентации. Кроме того, игроки, по мнению парламентариев, получат знания об основах финансовой грамотности, о базовых нормах поведения и общения в российском социуме, а также они приобретут навыки критического мышления и “информационной гигиены”.

Стенякина сообщила ТАСС, что такая видеоигра может быть успешной с коммерческой точки зрения. “Сейчас в России наблюдается устойчивая тенденция к развитию индустрии видеоигр. Согласно исследованиям Mу.Games, объем российского рынка увеличился на 14% в 2020 году, на 35% в 2021 году, на 9% в 2022 году, составил 177,4 млрд рублей. Вместе с тем после ухода с российского рынка ряда иностранных компаний среди российских игроков вырос запрос на качественные видеоигры отечественного производства. Нельзя забывать, что видеоигра, соответствующая традиционным духовно-нравственным ценностям, имеет перспективы выхода на китайский рынок видеоигр, который является крупнейшим в мире”…

Начнём с моих жидких, но искренних аплодисментов — депутаты начинают вникать в тему. Ещё несколько лет назад от депутатов можно было услышать только ворчливо-пенсионерское: «всё запретить, пусть школьники играют в Зарницу и рисуют выжигателем, мы без компьютеров прожили, и они проживут». Сейчас уже, пожалуйста, вполне здравый анализ. Конечно, депутаты безнадёжно поверхностны, если думают, будто Симс — единственный «актуальный представитель жанра». Есть ещё хотя бы Римволд, который даже более популярен среди умной молодёжи, и многие другие аналогичные игры, и есть ещё элементы карьерной симуляции в РПГ, и есть бизнес-игры… В общем, депутаты пока что слабо разбираются в теме, но мыслят уже правильно, как прилежно загуглившие тему новички.

Действительно, Симс — невероятно важная в педагогическом плане игра. Если «Дом 2» — это шоу фриков для непритязательной публики, руководство «как стать несчастным клоуном», то Симс — это проработанный симулятор адекватного обывателя, по шаблонам которого действительно можно строить нормальную взрослую жизнь. Коротко и упрощённо: в Симс игрок устраивается на работу, строит дом, обставляет дом мебелью, готовит себе еду, выносит мусор. Учится, чтобы получить повышение, находит себе пару, заводит детей. Всё это — в игровой увлекательной форме, так что подростки по всему миру, особенно девочки, вот уже больше 20 лет перемещают человечков по экрану, получая базовые навыки построения ячеек общества.

В наших школах такому не учат, там больше про душевные терзания мачо-хвастуна Печорина, оставляющего за собой жирный кровавый след. В семьях зачастую про взрослую жизнь тоже молчат. Мало кто проговаривает с ребёнком в деталях, как надо снимать или покупать квартиру, как устраиваться на работу, как искать себе подходящую пару, как вести быт. А Симс всё это делает, причём не в формате нудных лекций от пожилых тридцатилетних родителей, а в формате песочницы, то есть прямо даёт попробовать, поэкспериментировать, даже подурачиться иногда.

Вместе с тем, Максис, разработчик Симс, — американская корпорация, так что нет ничего удивительного в том, что она поражена радужной плесенью полностью, до самых корней. Картинка к посту взята из рекламного буклета проекта «Становится лучше», «It gets better». Суть буклета: Максис активно сотрудничает с голубцами-изуверами из мощной организации, которая открыто декларирует одной из задач обучение юношества срамным практикам (ссылка).

И это далеко не единственная повесточная область в Симс, игра с каждым годом морально падает всё ниже и ниже. Так, к примеру, несколько месяцев назад в игру добавили продвинутую проработку трансформеров — со шрамами от оскопления и специфическим нижним бельём (ссылка).

Это, кстати, к вопросу, почему взрослым нужно играть в компьютерные игры. Потому что старорежимные родители, которые в игры не играют, морщатся при виде «кровищщи» в Мордхау, но благостно улыбаются, когда ребёнок красит домик для своего сима. При этом в виртуальный бой на мечах не более опасен для психики, чем чтение «Трёх мушкетёров», а вот клоунски-кукольный Симс действительно может плохому научить. Не только в радужном разрезе, хотя и это тоже опасно, но и в других аспектах. Механики подталкивают игрока к определённой стратегии развития своего сима, и это отнюдь не стратегия здорового меритократического консерватизма — скорее, стратегия социально одобряемого тусовщика, который выезжает за счёт связей и знакомств.

Завершая тему американской деградации, замечу, что адекватные люди есть и в США. К примеру, легендарный Джон Кармак, создатель тех самых Вольфенштейна, Дума и Квейка, открыто выступает против пропаганды «пробуждённых» гнусностей (ссылка). К сожалению, мнение мистера Кармака мало интересует индустрию видеоигр, а сам он уже вообще не разрабатывает игры, так как пытается сейчас запустить универсальный интеллект.

В общем, наши депутаты правы — Симс очень важная игра, и правильно было бы её импортозаместить на что-нибудь русское. Сделать так, чтобы магистральным направлением развития сима были не пьяные вечерники вокруг бассейна, а усердная работа, многодетная семья и посещение церкви.

Также депутаты правы в том, что рынок видеоигр огромен и находится на подъёме, при этом дружественный нам Китай занимает в нём всё большую долю — и как разработчик, и как потребитель. Напомню, в Китае запрещены компьютерные игры с донатом и тыловыми непотребствами, так что тут китайцы находятся на два шага впереди нас.

Вот в чём депутаты ошибаются — сознательно или по обычному для депутатов высокомерию — так это в том, что отечественный аналог Симс можно по приказу сверху создать. Это стандартная ошибка представителей власти: они думают, будто люди — это стандартные кирпичи на ножках, и что их можно просто купить на ближайшей стройбазе в любом необходимом количестве.

Компьютерную игру нельзя создать «сверху» по тем же причинам, по которым нельзя в приказном порядке написать литературный шедевр. Вы можете нанять «хорошего человечка», родственника вашего зама, окончившего журфак и прошедшего модный трёхмесячный курс по сторителлингу. Вы можете объяснить ему, что в будущей книге должны быть такие-то скрепы, вдохновляющие молодёжь на такие-то поступки. Шедевра, однако, не получится, вот никак.

С вероятностью в 90% книга или вообще будет заброшена где-то в начале, или с мучениями закончена, но по методу студенческих рефератов — «свой человечек» надёргает фрагментов из других книг, поменяет имена персонажей и щедро разбавит получившееся варево водой. А с вероятностью в 10% «свой человечек» будет честно стараться, но на выходе родит нудятину, способную вдохновить разве что на грубую ругань в адрес «писателя».

Потому что люди — не кирпичи, мы не одинаковые, нельзя талантливого человека заменить выдернутым из автобуса обывателем, у которого ярких способностей в нужной нам области нет. Поэтому практически единственный способ сделать шедевр «сверху» — это взять автора уже состоявшегося, такого как Сергей Лукьяненко, например, и попросить его аккуратно вплести в очередную книгу сюжетную линию про патриотизм. Или, как вариант, договориться с владельцем плантации литературных негров, чтобы тот подмешивал нужные тезисы в своё бульварное чтиво. Тут уже на выходе шедевра не будет, так как на плантациях в принципе не тот уровень, но, по крайней мере, выходящие книги будут читать.

К сожалению, поступать правильно чиновники и политики очень не любят. Потому что договариваться с состоявшимся писателем тяжело — за 30 тысяч рублей в месяц он работать не будет, а выделять писателю нормального размера гонорар в виде крупной суммы, почётной должности и прочих плюшек немыслимо, это только для своих. Так устроено государство, причём не только в России, но и по всему миру — людей «с улицы» система активнейше отторгает.

Вспомним хотя бы, как Дональд Трамп перестроил каток Уоллмен-Ринк, один из главных ледовых катков мира. Власти Нью-Йорка пытались наладить работу катка много лет через комфортных им подрядчиков, и раз за разом терпели закономерную неудачу. Дональд Трамп предложил достроить каток бесплатно. Мэрия пришла в ярость, и, разумеется, отказала наотрез, ещё и начала высмеивать строителя. Если бы СМИ не подняли большой шум, Дональд Трамп в жизни не получил бы этот подряд — именно потому, что он был отличным строителем, и представлял тем самым угрозу для карьеры аппаратных неумех. В итоге Дональду Трампу с большой неохотой позволили работать, и он буквально за несколько месяцев в лучшем виде исправил всё то, что мэрия портила на протяжении шести лет. Мэр потерял много аппаратных очков — контраст между беспомощными чиновниками и эффективным бизнесменом был очень не в его пользу.

В общем, состоявшихся профессионалов во власти не любят: им надо много платить, с ними нельзя разговаривать через губу. Более того: приходится терпеть снисходительность, с которой профессионалы смотрят на попытки чиновников высказать умную мысль или смастерить собственный неуклюжий велосипед. Отсюда и идут инфантильные идеи депутатов: «господин вице-премьер, мы хотим, чтобы вы сделали игру, 3D-экшн, суть такова…».

Следующая ступень — я надеюсь, что через несколько лет наши депутаты до неё дозреют — выглядит так.

1. Находим российские игровые студии, у которых уже есть успешные проекты, и которые работают сейчас над следующими.

2. Разговариваем со студиями. Не в традиционном ключе — «приезжайте ко мне на Охотный Ряд, я вам объясню, что вы должны» — а нормально, на равных. Решаем нематериальные проблемы студий, используя своё депутатское влияние: авторские права, бронь, налоги, офшоры, вот это всё.

3. Говорим студии в самых общих чертах, что нам нужно, а конкретную реализацию оставляем на усмотрение профессионалов, которые делают игры всю жизнь и знают, что понравится игрокам.

4. Если студия выпускает хорошую игру, которая становится популярной, и которая пропагандирует наши идеи, выделяем студии деньги. Да, за уже сделанную работу, безо всяких будущих обязательств. Да, выделяем именно деньги, а не подачку — разработка большой игры стоит пару миллиардов рублей, так что перечислять меньше 100 млн вообще бессмысленно.

Примерно так, только ещё тоньше, действуют в США. Именно поэтому вы можете видеть солидные дозы американского превосходства в серии Колл оф Дюти, и именно поэтому корпорация Максис считает необходимым портить радужной дрянью свой Симс…

Впрочем, это я заглядываю далеко вперёд. Пока что депутаты дозрели до базового понимания важности индустрии видеоигр, и это уже хорошо. Теперь нужно, чтобы они попытались несколько раз сделать игру самостоятельно, и несколько раз с позором провалились. После этого — ближе к 2030, может быть, — есть некоторый шанс, что власти осознают цену талантливых предпринимателей, и начнут всерьёз работать с теми, кто действительно умеет делать компьютерные игры.