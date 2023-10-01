Мнение: Дореволюционные апельсины, демократы против царской канализации и православная трудовая этика

1. До 1917 апельсины не были в России роскошью. Капитализм сделал их широко доступными россиянам уже в первой половине 19-го века, причём не только знати и зажиточным горожанам, но и простому народу. Впрочем, из-за неразвитых тогда технологий транспортировки, в глубинку апельсины доезжали в товарном виде не всегда. Блогер blog-10101 пишет (ссылка):



В поисках натуры для народных типов И.С. Щедровский выходил в город, где мог видеть обыденную жизнь простых людей. На картине «Торговка апельсинами» [1839 г.] художник наблюдательно передал облик пожилой незрячей женщины, которая сидит на деревянной скамье на углу переулка с фруктовым лотком на коленях.

В северную столицу Российской империи экзотические лимоны и апельсины привозили зимой из солнечной Италии. В Балтийский порт ящики с фруктами прибывали на торговых судах. Оттуда товар обозами отправлялся на крупные рынки Санкт-Петербурга и пригородов. Избыток цитрусовых хранили в индивидуальной бумажной упаковке на складах в течение двух-трех месяцев.

Испортившийся во время транспортировки и при хранении товар отдавали уличным торговцам, которые сбывали его за меньшую стоимость. Некачественные дешевые фрукты пользовались большим спросом у бедных горожан и мастеровых.

2. Историк Александр Дюков пишет, как дореволюционные демократы, будущие участники Февральской революции, вредили обществу из ненависти к царскому правительству (ссылка):



В комментах написали, что в Российской Империи в городах не было канализации и только советская власть ее выстроила. Ну на самом деле канализация была и в Российской Империи, конечно. Но сюжет о том, как была блокирована постройка канализации в Санкт-Петербурге – он очень интересный.

Против постройки канализации неожиданно выступало местное самоуправление – Петербургская дума, все время откладывавшая проект в долгий ящик. В 1909 г. после очередной эпидемии Столыпин предложил разрубить гордиев узел, принять закон “О принудительном оздоровлении столицы” и решать вопрос через специально созданную правительственную комиссию. И тут Петербургская дума и Государственная дума смыкают ряды в борьбе против покушающегося на права выборных органов Столыпина.

При голосовании 21 января 1911 года по поводу закона о принудительном оздоровлении Петербурга Столыпину не хватает одного голоса, и этот решающий голос принадлежит главе проправительственного «Союза 17 октября» А. И. Гучкову.

Добавлю от себя, что самарскую канализацию, знаменитый исторический коллектор Линдлея, построил за свой счёт буржуй, австрийский пивовар Альфред фон Вакано. Эта канализация не только находится в прекрасном состоянии до сих пор, но и является настолько красивой, что по ней водят экскурсии. И это, кстати, к вопросу «иностранцы владели бизнесом в Российской Империи, ужас-ужас». Герр Вакано иностранец? По фамилии и происхождению — да. Родился в Австрийской империи, ещё и барон.

Приехал в Россию, построил огромный пивоваренный завод, при заводе открыл современный электростанцию. Пиво было отменным, шло в том числе и на экспорт. Фон Вакано много чего сделал за собственный счёт в Самаре, включая канализацию, например.

Советское правительство отобрало у предпринимателя завод, но всё же позволило ему бежать в Австрию. Пожалуй, излишне пояснять, что качество пива большевики снизили до уровня дешёвого пойла. Если налить нашему современнику кружку «того самого» жигулёвского пива советского периода, тот, пожалуй, сделает один глоток, поморщится, и выльет остаток в раковину.

3. Автор блога инженера-нефтяника считает, что существует не только протестантская трудовая этика, но и православная, и её результаты весьма впечатляющие (ссылка):

Не раз читал не очень умную мысль, что беды в России от Православия. Вот наши предки были дураками, надо было провести Реформацию, сделать православный протестантизм – и жили бы припеваючи, все остальные страны бы нам завидовали.

И причина всему этому благолепию – протестантская этика. Именно благодаря этому протестанты работяги, а православные, впрочем и католики – лентяи. <…>

Русские – это великая православная нация. Можно как угодно относиться к религии, но отрицать, что вероисповедание наложило отпечаток на народ и не было одним из ведущих факторов этногенеза – отрицать это может не очень умный человек и/или очень молодой мамкин атеист.

Россия занимает огромную территорию от Атлантики до Тихого океана. Но эта территория не упала нам на голову. Каждый народ сам формирует свою страну. Русские на протяжении столетий ее создавали, воевали с недружественными соседями и покоряли их. Они осуществляли великую экспансию на Север и Восток, присоединяя суровую Сибирь. Первыми шли новгородские ушкуйники, потом пошли брутальные казаки, затем пришли православные миссионеры, а с ними пошел и русский человек-землепашец, обживая эти забытые Богом территории.

Русские, россияне веками осваивали эти крайне тяжелые местности, они распахивали поля, строили дороги, сводили глухие леса. Воевали, погибали, торговали. Создавали промышленность, строили города. Именно наш народ сделал немыслимое – освоил и продолжает осваивать Заполярье, провел там железные дороги, построил города в экстремальных условиях. Нет такого нигде, даже в холодной Канаде. Где громадные Северо-Западные территории площадью 1,36 миллионов квадратных километров населяют аж 43 349 человека, сорок процентов от одного только Нового Уренгоя. А самый большой северный город Черчилл имеет население меньше тысячи человек!

Русские в условиях, где человек не может жить, построили электростанции, инфраструктуру, промышленность. Создали Транссиб, атомные ледоходы ломают паковые льды и создают Северный морской путь. Все это – тяжкий труд десятков поколений наших предков. Которые гнули спину от рассвета до заката.

Добавлю от себя, что сейчас в Россию постепенно возвращаются православные семьи из Латинской Америки, например. Эти семьи во многом заморозили внутри себя ту самую дореволюционную культуру православных работящих крестьян. И что же? Великолепно обустраиваются у нас. Покупают землю и трактора, строят дома, собирают богатый урожай. Показывают то самое ответственное трудолюбие, которое якобы может проявлять только протестант.